В Ярославле открылся Всероссийский конкурс танца

В Ярославле по 20 июня будет проходить Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.

Организаторы сообщают, что в этом году творческое соревнование определит имена новых звезд по специальности "Характерный и народно-сценический танец", даст возможность повысить уровень профессионального мастерства артистов и подготовить молодые кадры для российских театров.

Причем большинство мероприятий конкурса зрители смогут посетить бесплатно. В частности, творческие встречи с лучшими мастерами балетной сцены и конкурсные показы. Мастер-классы по характерному и народно-сценическому танцу проведут заслуженные артистки, солистки прославленных коллективов и педагоги Московской государственной академии хореографии.

Кроме того, запланированы творческие встречи с основателем и художественным руководителем театра "Кремлевский балет" Андреем Петровым и художественным руководителем - директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, народной артисткой РФ Еленой Щербаковой.

В департаменте культуры Ярославской области пояснили, что конкурсные просмотры II и III туров, мастер-классы можно будет посмотреть в прямой трансляции на портале Культура.рф. Номера в исполнении победителей и лауреатов конкурса представят на гала-концерте победителей, трансляция которого будет вестись в Сети.