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16.06.2021 11:50
Рубрика: Культура

В Ярославле представили эскизный проект реставрации Волковского театра

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Ярославской общественности представили проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения - здания драмтеатра имени Федора Волкова.
Фото: Иван Фадеев Фото: Иван Фадеев
Фото: Иван Фадеев

Разработчик проекта - Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ЦНРПМ) Министерства культуры РФ, а его концепция - "Театр. Путешествие во времени. Через прошлое в будущее".
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Поскольку исторический центр Ярославля - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, речи о каких-либо пристройках к зданию театра, какие были возможны при реставрации и реконструкции других театральных зданий, в этом случае не идет.

- Мы заключены в рамки того объема, который существует сейчас, и предлагаем такой проект, который сохраняет театр и одновременно повышает его культурную ценность, - пояснил главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов.

По его словам, задача была прежде всего в том, чтобы изучить основные свойства здания, построенного в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, его конструктивную и техническую устойчивость. И в процессе исследования были обнаружены сохранившиеся остатки предыдущего здания 1819 года постройки, а также его реконструированных версий от 1840-х и 1880-х годов.

- Самое главное, мы нашли то, что было символом театра. Им была птица, несущая свет, лебедь с фонарем. Эти светильники были по всему периметру большого зала, - рассказал главный архитектор ЦНРПМ.

Согласно новому проекту, в театре появится еще одна сцена, музейная зона, в которую превратится весь третий этаж, новое арт-пространство под куполом. Проектировщики подчеркнули, что хотят не просто "выявить архитектуру", но и обновить сценическое оборудование, инженерные технологии. И в итоге сделать общественное пространство, которое обретет то качество, которое достойно города.

Худрук театра имени Волкова Сергей Пускепалис рассказал, что третья сцена (вдобавок к основной и камерной) будет находиться там, где пока размещен декорационный цех.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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- Почему в самом здании театра, где каждый метр на вес золота, делаются декорации, для меня загадка, - недоумевает худрук. - Руководство области уже выделило нам участок земли для размещения цехов, там из быстро возводимых конструкций будет построено отдельно стоящее здание, люди будут работать в комфортных условиях. Причем эти цехи смогут выполнять уже другой объем работы и делать декорации не только для Волковского театра, но и для других театральных организаций.

К новой сцене (200 мест) с улицы будет вести отдельный вход. Для удобства зрителей в этой части здания появятся также свой гардероб, буфет и туалет.

- Моя мечта - чтобы одновременно в 18:30 на всех трех сценах семь дней в неделю давались спектакли. И главное, чтобы билетов было не достать, - признался Сергей Пускепалис.

Сергей Куликов сообщил, что архитектурный проект реставрации здания театра должен быть готов в октябре - ноябре нынешнего года, а реализовать его планируется к 2023 - 2024 году.

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