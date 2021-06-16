В Москве и некоторых других регионах работают уже несколько сервисов, которые предлагают свои услуги хозяевам съемного жилья и арендаторам.

За небольшую комиссию они обещают застраховать риски, а также решать спорные вопросы, возникающие в процессе аренды. Звучит интересно, но как работает на самом деле? И почему арендовать через эти сервисы можно пока очень мало квартир и приходится по старинке иметь дело с обычными объявлениями и риелторами? Корреспондент "РГ" разбирался в этом.

Вставайте в очередь

Чтобы понять смысл фирм-посредников, нужно понимать, как аренда жилья устроена в Москве в принципе. Я прожил на съемных квартирах больше восьми лет и знаю это не понаслышке. Во-первых, практически за каждым объявлением о сдающейся квартире вас ждет не ее хозяин, а риелтор. И не факт, что он окажется порядочным. Риелторы работают за комиссию, поэтому неделями сдавать одну квартиру им нет смысла. Из этого вытекают порой очень хитрые приемы.

Мы с женой как-то искали "однушку" и увидели интересное объявление - 30 тысяч рублей в месяц с хорошим ремонтом в 10 минутах пешком от станции метро "Речной вокзал". Звоним по номеру, риелтор подтверждает все данные из объявления и зовет на просмотр завтра в полдень. Встаем пораньше и едем из Подмосковья в надежде, что уже скоро станем пусть и временными, но хозяевами нового жилья. Сюрпризы ждут уже по дороге - заявленные 10 минут от метро на практике превращаются в 20. Но это ладно - подходим к дому и набираем телефон риелтора, поскольку номер квартиры она пообещала назвать на месте. Сначала никто не берет трубку, а после 10 минут безуспешных попыток связаться абонент становится недоступен. Замечаем еще пару человек, также растерянно слоняющихся возле типовой многоэтажки. Подходим и выясняем, что это наши братья по несчастью - они тоже записались на просмотр той самой квартиры и тоже не могут связаться с риелтором.

Такой прием часто называют каруселью. Риелторы назначают просмотр примерно на одно и то же время нескольким потенциальным арендаторам. Одни могут просто не приехать, другим не понравится квартира, третьих забракует арендодатель. Так не наездишься, поэтому надежнее собрать всех в одном месте. Ну а когда все сойдется и договор аренды будет подписан, остальных из очереди можно отправить по домам или перестать брать трубку. Так произошло и с нами - половина дня была потрачена впустую.

На квартиру с ценой ниже средней за первый час приходит по 200 заявок, а на варианты с обычной ценой - по несколько десятков

Позже мы попадали на такую схему еще раз с квартирой возле метро "Царицыно". Там риелтор был вежливее - при подходе к дому попросил подождать на скамейке у третьего подъезда, а через пять минут вышел и извинился. Сказал, что квартиру только что сняли. И при нас позвонил другим потенциальным арендаторам, которые должны были подойти через 15 минут - им пришлось возвращаться с полдороги несолоно хлебавши. Они могли бы оказаться на нашем месте, если бы перед нами квартира не "ушла".

Есть и еще один важный нюанс. Чтобы снять квартиру в Москве, обычно нужно заплатить сразу за три месяца аренды. Допустим, вы договорились о съеме квартиры за 30 тысяч в месяц. Значит, платите за первый месяц. Комиссия риелтора обычно составляет от 50% до 100% от месячного платежа, значит еще до 30 тысяч нужно готовить для него. Плюс страховой депозит - он нужен хозяину на случай покрытия убытков, если вы попортите обои или сломаете шкаф с телевизором. Если все будет хорошо, то депозит пойдет в оплату последнего месяца, но прямо сейчас вам нужно вытащить из кармана 90 тысяч рублей. Нехило, правда?

Накликай квартиру

Сервисы аренды обещают решить все эти проблемы разом. Во-первых, страховой депозит они предлагают заменить страховкой, которая покроет гораздо больше, чем месячный платеж. Например, от потопа, пожара или взрыва страхуют на 450 тысяч рублей, на урон от арендаторов на 70 тысяч. А еще компенсируют досрочный выезд арендатора, проследят, чтобы вовремя пришла оплата, и быстро найдут нового арендатора при необходимости. Но это все для хозяев. А что получат арендаторы? "Они прежде всего получают экономию, поскольку не платят комиссию риелтору и страховой депозит, а еще удобство коммуникаций - даже переговоры с арендодателем мы ведем сами", - объясняет "РГ" руководитель сервиса "Сдай/Сними" на портале ЦИАН Светлана Тюльбашева.

По ее словам, основная проблема таких сервисов сейчас - консервативность арендодателей, которые привыкли к устоявшемуся порядку вещей и сложно воспринимают новации. "Квартиры сдают чаще люди среднего и пожилого возраста, а к новациям больше стремится молодежь, - считает эксперт. - Поэтому пока у нас на одну квартиру с ценой ниже средней за первый час приходит по 200 заявок, а на варианты с обычной ценой - по несколько десятков. Но арендодателей будет становиться больше, поскольку информация о сервисах распространяется, в том числе по сарафанному радио".

С арендаторами у сервисов проблем нет - люди устали от риелторов и необходимости платить по три цены при въезде. С хозяевами съемного жилья сложнее - они риелторам не платят, так что их во многом ситуация устраивает. К страховкам многие тоже относятся настороженно - не доверяют страховым компаниям и боятся, что в случае чего денег не получишь. Депозит в этой ситуации выглядит надежнее. Хотя в случае, например, пожара толку от него будет немного. Кроме того, сервисы позволяют выбрать арендатора удаленно - они присылают короткую анкету, где есть основные сведения о тех, кто претендует на аренду вашего жилья.

Эксперты говорят, что тормозить развитие сервисов может и то, что львиная доля хозяев съемных квартир в Москве сдают их "втемную", то есть не платят налоги. В такой ситуации иметь дело с сервисами, которые нередко вообще работают только с легальной арендой, нет желания. На ЦИАНе, например, арендодателю нужно регистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% налога с получаемых доходов. Сервис, правда, обещает сдавать жилье дороже на те же проценты, так что потерь в деньгах не будет. Тем не менее это еще один тормозящий фактор, хотя уже сейчас многие московские самозанятые не таксисты или фотографы, а владельцы сдаваемых квартир.

Кстати

Что почем?

Сервисы обычно берут за свои услуги 2-3 тысячи рублей в месяц, причем часть этих денег - страховые взносы, которые вернутся с лихвой в случае ЧП. Страховка должна покрыть даже простой квартиры, если арендаторы досрочно съедут. Также сервисы заключают типовые договоры и следят за их исполнением. Если вдруг арендаторы перестанут платить, то хозяева не останутся с ними наедине, а смогут обратить за помощью в сервис. По крайней мере, задумано все именно так. У каждой компании свои условия, их нужно внимательно изучить перед началом сотрудничества.