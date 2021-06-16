В Москве с 1 июля заработает сервис для контроля вакцинации

Онлайн-сервис, с помощью которого работодатели смогут информировать о вакцинации работников, станет доступен с 1 июля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Создание этого сервиса регламентировано указом мэра Сергея Собянина о проведении обязательной вакцинации работников сферы услуг. Напомним, что от работодателей Москвы потребуют привить не менее 60 процентов сотрудников. Это необходимо, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Предоставить отчет о вакцинации коллектива компании из сферы услуг должны будут с 1 по 15 июля. Для этого юрлицам откроют электронные личные кабинеты.