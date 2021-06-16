В Химках сожгли девять машин

Пятеро злоумышленников в медицинских масках и капюшонах пробрались ночью на территорию многоуровневой охраняемой парковки, расположенной на улице Совхозной, облили горючей смесью автомобиль и подожгли его. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк рассказала, что огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. Всего сгорело девять машин, повреждено имущество паркинга. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей

Сотрудники УМВД России по городскому округу Химки нашли и задержали пятерых участников группы поджигателей в Белгороде. Ими оказались девушка и четверо мужчин, один из которых ранее был судим. Как выяснилось, сообщники согласились поджечь иномарку, принадлежащую местному жителю, за вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. Объявление о таком криминальном заработке они нашли в интернете. Четверо задержанных взяты под стражу. С одного из соучастников взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.