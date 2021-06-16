Новости

Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и после COVID-19 09:34
На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки 09:29
Олег Леонов: Нужно внести изменения в закон о едином номере экстренных служб "112" - это поможет спасти многие жизни 09:21
Против сбившего ребенка водителя автобуса в Химках возбуждено дело 09:20
В Тюмени врачи спасли палец аккордеонисту 09:18
Роспотребнадзор проверил качество конфет 09:15
Тимошенко назвала открытие рынка земли началом "расправы" над Украиной 09:09
Ученые нашли способ увеличить прочность бетона с помощью отходов 09:03
Школьник из Красноярска стал хранителем мяча на Евро-2020 09:00
В Химках сожгли девять машин 08:56
Двухместный вариант Су-57 пойдет на экспорт 08:52
Арестован директор взорвавшейся в Новосибирске газовой заправки 08:51
В НАТО отказались рассматривать вступление Украины и Грузии в альянс 08:44
В Москве в среду воздух прогреется до плюс 25 градусов 08:35
Эксперты оценят, когда курорты Турции смогут открыть для россиян 08:32
Эксперт оценила формирование длительного иммунитета после прививки от COVID-19 08:15
Минобороны и "Сухой" разработают экспортный вариант Су-57 08:13
Камеры видеонаблюдения по всей России объединят в единую систему 08:10
Финляндия - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 07:54
Создатели "Спутника V" отметили успешную вакцинацию в Венгрии 07:45
Группа конгрессменов США призвала Байдена к сотрудничеству с Россией 07:31
"Тампа-Бэй" обыграла "Айлендерс" благодаря трем передачам Кучерова 07:25
В кинопрокат выйдет фильм о якутских динозаврах 07:14
На Алтае обнаружили выводок котят краснокнижного манула 06:55
Бразилия подписала с США соглашение об освоении Луны 06:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 08:56
Рубрика: Происшествия

В Химках сожгли девять машин

Текст: Михаил Фалалеев

Пятеро злоумышленников в медицинских масках и капюшонах пробрались ночью на территорию многоуровневой охраняемой парковки, расположенной на улице Совхозной, облили горючей смесью автомобиль и подожгли его. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве

Ирина Волк рассказала, что огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. Всего сгорело девять машин, повреждено имущество паркинга. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей

Сотрудники УМВД России по городскому округу Химки нашли и задержали пятерых участников группы поджигателей в Белгороде. Ими оказались девушка и четверо мужчин, один из которых ранее был судим. Как выяснилось, сообщники согласились поджечь иномарку, принадлежащую местному жителю, за вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. Объявление о таком криминальном заработке они нашли в интернете. Четверо задержанных взяты под стражу. С одного из соучастников взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19
WP: Госдеп не смог убедить Байдена ввести санкции против Nord Stream 2 AG
Минтруд подготовил проект об автоматическом назначении пенсии по старости
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями