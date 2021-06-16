В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Легковушка и тягач столкнулись в Скопинском районе на 251-м километре трассы "Р-22 - Каспий". Погибли водитель LADA и три его пассажира.

Как сообщили в управлении МВД по Рязанской области, авария произошла 16 июня в 17:55 около села Гремячка. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 48-летнего жителя Тамбова и седельный тягач MAN с полуприцепом, которым управлял его 42-летний земляк.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124, ехавший со стороны Москвы, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В результате погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки. Водитель грузовика не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники МВД. Движение автотранспорта на трассе не перекрыто. Выясняются все обстоятельства произошедшего.