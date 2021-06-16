В Воронеже изъяты нелегальные сигареты на 135 миллионов рублей

Воронежская полиция возбудила уголовное дело по статье о производстве и хранении с целью сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Нелегального табачного магната нашла ФСБ. Ее сотрудники установили, что 31-летний воронежец арендовал несколько гаражей и организовал в них подпольный выпуск сигарет. Продукцию свою он продавал в торговых точках города

Во время реализации очередной партии подозреваемый был задержан, сообщили в прокуратуре региона. В арендованных гаражах нашли сигарет на 135 миллионов рублей.