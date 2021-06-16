В Воронежской области отменены массовые мероприятия из-за COVID-19

Воронежские власти отменили запланированные на июнь массовые мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

- Исключение сделано для общегородского выпускного в Воронеже - он пройдет с соблюдением всех мер безопасности, включая тестирование на COVID-19, - уточнили в пресс-службе регионального правительства. Решения о проведении мероприятий в июле-августе будут приниматься, исходя из динамики ситуации в ближайшие недели.

Впервые за последние недели наблюдается рост вызовов скорой помощи из-за высокой температуры и симптомов, не исключающих пневмонию, сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. Власти распорядились подготовить план по развертыванию дополнительных коек в отделениях по лечению COVID-19 и проверить оборудование кислородной поддержки.

Предприятиям и организациям рекомендовано допускать сотрудников, проведших отпуск за границей, к работе при отрицательном ПЦР-тесте.

- Обязательная вакцинация в регионе не вводится. Но уже изучается опыт других регионов на предмет эффективности этой меры, - отметили в правительстве.

На сегодняшний день в Воронежской области зарегистрировано 87377 с подтвержденным диагнозом COVID-19, суточный прирост составил 176 человек. 82748 человек выздоровело, 3630 скончались.