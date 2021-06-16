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16.06.2021 15:59

Владимирский "Сад Памяти" пополнили 220 тысяч деревьев и кустарников

Во Владимирской области подвели итоги международной акции "Сад Памяти".
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Силами волонтеров Победы, студентов, школьников, служащих региональных и муниципальных структур, сотрудников промышленных предприятий, работников лесного хозяйства и неравнодушных жителей региона высажено больше 220 тысяч памятных деревьев и кустарников. Всего в акции приняли участие полторы тысячи человек.

Самые масштабные лесопосадки проведены в Судогодском, Камешковском, Ковровском и Суздальском районах. Центральное мероприятие акции прошло неподалеку от Судогды с участием представителей администрации области, волонтеров Победы, студентов Муромцевского лесотехнического техникума. На площади в один гектар посажен хвойный "Сад Памяти" из пяти тысяч маленьких сосенок.

Фото: Администрация Владимирской области
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Активное участие в акции приняли выпускники школ региона: ребята высаживали деревья и кустарники в память о погибших дедах и прадедах во время церемонии последнего звонка. Они признались, что рады участию в сохранении истории и создании зеленых памятников тем, кто 80 лет назад со школьной скамьи ушел на фронт.

Акцию также поддержали участники мотоклуба "Ночные волки". Байкеры выбрали для посадок Суздальский район, где помимо высадки деревьев оборудовали также место отдыха и установили памятный аншлаг.

Международная акция "Сад Памяти" организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. Ее цель - создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны: это 27 миллионов сограждан.

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