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16.06.2021 17:21
Рубрика: Власть

Власти Москвы озвучили размер штрафов за нарушения обязательной вакцинации

Текст: Сергей Бабкин

Столичные организации, нарушившие требования об обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников, могут получить штраф до 1 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Самый большой штраф в миллион рублей будет применен в случае повторных нарушений. Также за это работу организации могут приостановить на срок до 90 суток по решению суда. Штрафы за первое нарушение для предпринимателей составит до 50 тысяч рублей, для организаций - до 300 тысяч. Эти взыскания регламентированы статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 КоАП Москвы.

Как отметил Евгений Данчиков, инспекторы будут внимательно отслеживать все случаи нарушений. Если выяснится, что компания выполнила требование о вакцинации, но столкнулась с проблемами при передаче данных, то штрафов при этом не будет.

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