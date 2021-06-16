Водитель автобуса, сбивший в Химках насмерть ребенка, взят под стражу

Химкинский городской суд по ходатайству следователя Следственного управления УМВД России по городскому округу Химки избрал водителю автобуса, совершившему ДТП со смертельным исходом, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Несчастье произошло 15 июня около 18:10 на улице 9 Мая. Водитель 1975 года рождения, управляя автобусом, совершил наезд на 10-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок погиб.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.