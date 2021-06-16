Жара в Москве в предстоящие выходные побьет рекорд 1956 года

Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные поднимется до рекордных значений. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По информации синоптиков, к выходным в регионе усилится влияние антициклона, воздух сможет прогреться до +30...+32 градусов.

"Это уже серьезная заявка на обновление рекорда максимальной температуры для 20 июня, который держится с 1956 года и составляет +31,1", - сообщает центр погоды.

Осадков в выходные дни не ожидается.

Кстати, на следующей неделе температура воздуха продолжит оставаться высокой.