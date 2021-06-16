Циклон нарушил электроснабжение в Приамурье

Перебои в электроснабжении и подъем уровня воды в реках вызвал пришедший в Амурскую область циклон.

"Зарегистрировано нарушение электроснабжения и подтопление низменных участков местности. На реках северных районов -Тында, Гилюй, Правый Уркан, реки Зейского водохранилища - наблюдаются подъемы на 65-291 сантиметр за сутки", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Накануне ведомство распространило информацию о штормовом предупреждении. Самые сильные дожди прошли в Магдагачинском и Зейском районах, где выпало более 80 миллиметров осадков. Наиболее сильный ветер - до 16 метров в секунду - зарегистрировали в Благовещенске.

Новый циклон накроет область уже 17-18 июня. Он принесет ливни, грозы и сильный ветер.