Двух китайцев осудили за ловлю лягушек в Приморье

В Приморском крае Ханкайский районный суд вынес обвинительный приговор двум гражданам Китая, которые тайком ловили лягушек и рыбу на российской территории. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Двое иностранных граждан, действуя по предварительному сговору в целях добычи водных биологических ресурсов на территории Приморского края, без надлежащего разрешения и не имея при себе документов на право въезда в Россию, незаконно пересекли Государственную границу РФ на территории Ханкайского района Приморского края", - говорится в сообщении ведомства.

Нарушители хозяйничали в Приморье недолго. Спустя несколько часов их задержали пограничники. За это время китайцы успели наловить 268 лягушек и 12 рыбин.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев и 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.