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16.06.2021 12:31
Рубрика: Власть

Конституционный совет Якутии возглавит спикер парламента республики

Текст: Владимир Таюрский

На должность председателя Конституционного совета Якутии назначен спикер Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев.

В Якутии будет создан Конституционный совет вместо упраздняемого суда

Его кандидатура была внесена в региональный парламент главой республики Айсеном Николаевым. В среду на внеочередном пленарном заседании депутаты поддержали ее.

"По итогам голосования парламентарии приняли постановление о назначении Гоголева П.В. на должность Председателя Конституционного совета Республики Саха (Якутия)", сообщается на официальном сайте Ил Тумэна.

Присягу конституционного советника республики Петр Гоголев принесет 17 июня после сложения депутатских полномочий.

На этом же пленарном заседании были назначены другие должностные лица конституционного совета.

Новый орган учрежден вместо Конституционного суда Якутии, который будет упразднен с 1 июля этого года.

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