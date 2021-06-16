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16.06.2021 08:13
Рубрика: Власть

Минобороны и "Сухой" разработают экспортный вариант Су-57

Текст: Анна Бондаренко

Министерство обороны России и компания "Сухой" планируют разработать экспортный вариант двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-премьера Юрия Борисова, который в эти дни находится с визитом на Дальнем Востоке.

По словам Борисова, такая модификация расширит спрос на истребитель среди зарубежных заказчиков.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет модернизирован

"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как наша российская армия будет насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия ВС РФ. В планах у министерства обороны и у "Сухого" - изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель", - цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что интерес к Су-57 вслед за Алжиром, Вьетнамом, Индией, Китаем и Турцией проявляют еще пять государств.

Справка "РГ"

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования. Согласно контракту, до 2026 года Минобороны РФ должно получить 76 истребителей Су-57. После 2022 года будут поставляться самолеты с более совершенным двигателем второго этапа. Первый серийный самолет был принят на вооружение в конце декабря 2020 года.

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