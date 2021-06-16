Первую свадьбу сыграли на "дальневосточных гектарах" в Приморском крае. Молодожены - Артем и Дарья Пшеничниковы - реализуют на полученной от государства земле сельскохозяйственный проект "Благодатное".

Его цель - создать экологическое поселение на базе работающих и прибыльных производств. Сейчас агломерация насчитывает 85 компактно расположенных "гектаров". Их пользователи в том числе стали гостями торжества, а всего собралось 150 человек!

- Нам хотелось, чтобы церемония и праздник были простыми и необычными, как само место. Попытались сделать что-то душевное и объединяющее людей. Надеемся, у нас получилось. Благодаря нашей свадьбе гости увидели, что жизнь в таком месте прекрасна! Заниматься своим делом на земле, может быть, и сложно, но такая жизнь настоящая, она дает вдохновение и силы, - считает Дарья.

Вместо свадебного путешествия молодые продолжат работать над своим проектом. Им предстоит еще много дел.

- Сейчас в "Благодатном" идет строительство дома, где будут жить люди, приезжающие на "гектары" для работы на полях. Кроме того, в июне завершим разработку нового генерального плана развития поселения, в котором отразятся новые идеи, - говорит Артем.