На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки

В 43-х километрах к северу от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,1. Местные жители ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

По информации пресс-службы краевого главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в точке с координатами 53.36 северной широты, 159.032 восточной долготы, на глубине 14,9 километра.

Представитель МЧС сообщил "Интерфаксу", что специалисты уже завершили обследование зданий социально значимых и потенциально опасных объектов в краевом центре. Разрушений обнаружено не было. Люди также не пострадали.

Это уже второе землетрясение за текущие сутки на Камчатке. Утром подземные толчки были зафиксированы в 69 километрах северо-восточнее села Тиличики. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9. Земных колебаний никто не почувствовал.