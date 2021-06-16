В Беларусь с гастролями едет Приморский драмтеатр

Гастроли - это не только показ спектаклей на выезде, но и особо волнующая атмосфера, позволяющая опытным актерам показывать мастерство, а начинающим - овладевать навыками будущей профессии.

Ефим Звеняцкий: Мы должны были улететь в Минск в июне 2020-го. Но вмешалась мировая пандемия. Предоставлено пресс-службой театра

Гастрольный тур Приморского драматического театра в Беларусь призван еще и укреплять культурные связи между республикой и российским регионом. Так считает художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий, для которого, по его собственному признанию, дружба народов - не пустой звук:

- Наш театр еще в прошлом году заключил с белорусской стороной соглашение о гастролях. Мы должны были улететь в Минск в июне 2020-го. Но вмешалась мировая пандемия, и жизнь замерла.

Поездки стали возможны только спустя год. Честно скажу, мы их ждали. Такие гастроли дают познание другого мира. Беларусь же для нас другой мир, понятный, во многом похожий, но все-таки другой.

Конечно, очень волнительно выступать перед зрителями, которые живут за десять тысяч километров. Как они нас встретят? Всегда тревожно... Там живут выпускники Дальневосточного института искусств. Среди них Геннадий Давыдько, заслуженный артист Беларуси, депутат национального парламента Республики. Очень хочется увидеться, обняться и поговорить.

Понимаете, актерам очень важно познавать все окружающее. Нам хочется своими глазами посмотреть, как живет республика. Честно скажу, хочется ступить на белорусскую землю. Я большую часть жизни прожил в СССР, и для меня дружба народов - не пустой звук. Есть внутренняя ответственность за само понятие "дружба". Может, я в чьих-то глазах выгляжу неизвестно кем, но я другим уже никогда не буду.

Наш театр никогда не был в Беларуси, это будут первые гастроли за всю его почти девяностолетнюю историю. Мы - паромщики между нашими народами

Нас прилетает сто двадцать человек. Кроме профессиональных артистов летят тридцать пять студентов Дальневосточного института искусств. Они тоже играют в спектаклях. В нашем театре заведена традиция брать на гастроли своих будущих коллег. Это очень важно, ведь гастроли - особая лаборатория, в которой синтезируются самые тонкие технологии нашей профессии.

Мы начинаем работать 25 июня на сцене Дома офицеров в Минске, затем покажем свои спектакли в Гродно и Могилеве. В Беларусь везем шесть спектаклей, все они стали театральной благодатью. Среди них премьерный спектакль "Мастер и Маргарита". "Поминальная молитва" - ему двадцать лет, и мы не можем его не показать.

Конечно, "Крейсера", поставленные по роману Валентина Пикуля, - это своего рода визитная карточка нашего театра. На сцене разворачиваются драматические события Русско-японской войны 1904 года, которые мы показываем через судьбы их непосредственных участников - моряков Владивостокского отряда крейсеров. Для этих людей преданность Родине и присяге, человеческая порядочность и достоинство - далеко не пустые слова.

"Эдит и ее демоны" - там роль Эдит Пиаф великолепно исполняет Наталья Овчинникова. Как она поет! Это больше чем восторг!

"Тоvarich" - быль, которая стала трагикомедией. Этот спектакль уже 11 лет в репертуаре театра. "Собака на сене" по бессмертному произведению Лопе де Вега.

Реквизит уже отправили из Владивостока на другой конец Союзного государства, в Минск.

Гастроли безусловно дорогое удовольствие, финансирует нас краевой бюджет. Большая благодарность депутатам краевого Законодательного собрания, они поддержали эту инициативу. Наш большой союзник в этом и во многих других вопросах губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко.

Ведь наш театр никогда не был в Беларуси, это будут первые гастроли за всю его почти девяностолетнюю историю.

У артистов миссия паромщиков между нашими берегами - народами. Я смотрю дальше гастрольных рамок. Есть желание расширить культурные связи Беларуси и Приморского края. Провести Дни культуры Приморья в республике, обменяться выставками художников, театральными гастролями. Дни культуры Беларуси в Приморском крае нужны нашим людям. Это чистейший кислород.

Несколько месяцев назад губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко побывал в республике, где делегации российского региона был оказан очень хороший прием. Во Владивостокских магазинах появились очень качественные белорусские продукты. Они очень вкусные, я сам их покупаю. Говорю как на духу: для меня Беларусь - это неизведанная страна. Я там был лишь однажды и только один день. В далеком 1987 году. Тогда был в Киеве на гастролях, а мой товарищ, с которым мы когда-то служили в театре Комсомольска-на-Амуре, приехал за мной в Киев на маленьком и тесном советском "Запорожце". И мы из Киева поехали в Гомель, к нему в гости. Вот такая была дружба!.. Нам нужно все сделать для того, чтобы она оставалась такой всегда. Мы братские народы...

Визитная карточка

Ефим Звеняцкий родился в 1947 году в селе Амурзет Еврейской автономной области. Профессиональный актер, с 1984 года главный режиссер, а с 1992 года - художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького.

Творческий потенциал труппы театра, сформированной Звеняцким, позволяет режиссеру воплотить самые смелые и оригинальные замыслы.

Почетный гражданин Владивостока, народный артист России. Лауреат национальной театральной премии "Золотая маска".