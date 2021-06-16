В кинопрокат выйдет фильм о якутских динозаврах

Жителям Москвы, Находки, Перми и других городов России покажут документальный фильм о якутских динозаврах "Мой личный дракон". Картина, которая уже успела стать лауреатом международного кинофестиваля "Свидание с Россией", выйдет на экраны 17 июня.

Фильм снят в рамках Межнационального исследовательского проекта "Динозавры вечной мерзлоты-2020", поддержанного Фондом Президентских грантов. В его основе история ученых из Якутии и Санкт-Петербурга, которые с 2017 по 2019 годы проводили совместные палеонтологические экспедиции в Сунтарском улусе, расположенном на юго-западе Республики Саха (численность населения - 23 609 человек). К команде исследователей также присоединился немецкий ученый из Боннского университета.

Авторы фильма решили не просто показать ход раскопок. Документальное повествование дополняют приемы наблюдения и художественного кино. Главная задача работы - привлечь внимание к культуре отделенных регионов России.

В состав съемочной группы вошли профессионалы из Петербурга, Москвы и Якутии, в том числе якутский композитор Моисей Кобяков, обладатель приза за лучшую музыку к полнометражному фильму "Нечисть / Хара дьай" на "Киношоке" 2017 года и оператор Иван Семенов, работавший над мистической драмой о якутской колдунье "Пугало", получившей главный приз 31-го кинофестиваля Кинотавр. Автором, режиссером и продюсером стала Мила Кудряшова.

- Благодаря фильму "Мой личный дракон" и проекту "Динозавры вечной мерзлоты-2020" Якутия имеет шансы стать не только "родиной мамонтов", как принято ее называть сейчас, но и "землей полярных динозавров", - уверены авторы проекта.