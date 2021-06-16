В подведомственные мэрии Якутска учреждения пришли с обысками

В подведомственных мэрии Якутска муниципальных учреждениях проводятся следственные действия, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

10 июня специалистом-ревизором Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии в этих учреждениях была проведена проверка ремонта улично-дорожной сети, в ходе которой выявлены финансовые нарушения. Следственные действия связаны с ее результатами.

Финансовые нарушения были выявлены при выполнении трех муниципальных контрактов, заключенных между заказчиком, МКУ "Главстрой" и подрядной организацией. Стоит отметить, что ремонт дорог в городе проводится по федеральной программе.

"Окружная администрация Якутска оказывает содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.