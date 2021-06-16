В Приморье завели дело об осквернении памятника Герою России

Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, которых подозревают в осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову. Дело возбуждено по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц", сообщает ведомство.

По версии следствия, в ночь на 14 июня две девочки 14-ти и 15-ти лет, выпив спиртного, отправились гулять по Арсеньеву. На улице Калининская в сквере Героя России Олега Пешкова они зашли за памятник и по очереди справили нужду на клумбу, после этого сорвали цветы и ушли.

Также следователи нашли торговую точку, где несовершеннолетние купили алкоголь, и инициировали вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности.

В рамках расследования дела следователи изъяли запись с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Одна из них уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Памятник Олегу Пешкову, который служил в Арсеньеве и жил там вместе с семьей с 2000-го по 2009 год, был установлен в 2016 году. В 2015-м Пешкова направили в командировку в Сирию. Его фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит 24 ноября в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж самолета успел катапультироваться. Штурман Су-24 Константин Мурахтин выжил, а спускавшийся с парашютом Олег Пешков был расстрелян боевиками в воздухе. Погибшему летчику присвоено звание Героя России посмертно.