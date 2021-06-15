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15.06.2021 06:19
Рубрика: Происшествия

В Приморье подростки осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову

Текст: Вадим Иванский

В приморском городе Арсеньев полиция задержала двух девочек 14 и 15 лет, которые осквернили памятник Герою России военному летчику Олегу Пешкову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Фото: Николай Черкасов/ РГ
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Как отметили в ведомстве, накануне в дежурную часть поступило сообщение 66-летней местной жительницы о том, что неизвестные на улице Калининской осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова, а также вырвали там цветы и раскидали их по территории сквера. Полицейские изучили записи камер наблюдения и установили причастных к правонарушению. Ими оказались двое девочек-подростков. Их задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Информацию полиция направит в органы образования Арсеньевского городского округа.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Олега Пешкова был сбит 24 ноября 2015 в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж самолета успел катапультироваться. Штурман Су-24 Константин Мурахтин выжил, а спускавшийся с парашютом Олег Пешков был расстрелян боевиками в воздухе. Погибшему летчику присвоено звание Героя России посмертно.

Как писала "РГ", осенью должна состояться премьера художественного фильма "Небо", посвященного истории гибели Олега Пешкова и спасения Константина Мурахтина.

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