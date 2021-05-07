Фильм "Небо" о гибели в Сирии летчика Олега Пешкова выйдет осенью

В России осенью состоится премьера художественного фильма "Небо", посвященного истории гибели в Сирии летчика Олега Пешкова и спасению штурмана Константина Мурахтина. Как рассказала продюсер Инесса Юрченко, эта картина делается совместно с Министерством обороны. "Надеемся, что этот фильм выйдет осенью этого года", - сказала она.

По словам продюсера, работа над фильмом идет полтора года. За это время группа съездила в пять экспедиций, включая Сирию, базу Хмеймим.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Олега Пешкова был сбит 24 ноября 2015 в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж самолета успел катапультироваться. Штурман Су-24 Константин Мурахтин выжил, а спускавшийся с парашютом Олег Пешков был расстрелян боевиками в воздухе. Погибшему летчику посмертно присвоено звание Героя России посмертно.