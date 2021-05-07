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07.05.2021 17:56
Рубрика: Культура

Фильм "Небо" о гибели в Сирии летчика Олега Пешкова выйдет осенью

Текст: Александр Степанов

В России осенью состоится премьера художественного фильма "Небо", посвященного истории гибели в Сирии летчика Олега Пешкова и спасению штурмана Константина Мурахтина. Как рассказала продюсер Инесса Юрченко, эта картина делается совместно с Министерством обороны. "Надеемся, что этот фильм выйдет осенью этого года", - сказала она.

Фото: Николай Черкасов/ РГ
На авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему летчику Пешкову

По словам продюсера, работа над фильмом идет полтора года. За это время группа съездила в пять экспедиций, включая Сирию, базу Хмеймим.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Олега Пешкова был сбит 24 ноября 2015 в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж самолета успел катапультироваться. Штурман Су-24 Константин Мурахтин выжил, а спускавшийся с парашютом Олег Пешков был расстрелян боевиками в воздухе. Погибшему летчику посмертно присвоено звание Героя России посмертно.

Культура Кино и ТВ Наше кино Военная операция РФ в Сирии

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