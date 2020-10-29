В Крыму начали съемки фильма о сбитом в Сирии летчике Олеге Пешкове

В Севастополе кинокомпания "Триикс Медиа" приступила к съемкам фильма "Небо", посвященного в том числе погибшему в Сирии военному летчику, Герою России Олегу Пешкову. Об этом сообщается странице компании в соцсети "ВКонтакте".

Члены съемочной группы назвали крымские места очень живописными и отличной натурой для сюжета фильма. Его режиссер - Игорь Копылов, известный зрителю по фильмам "Ржев", "Крылья империи" и сериалу "Ленинград 46".

По словам создателей киноленты, она подробно рассказывает о событиях 24 ноября 2015 года на территории Сирии. В центре повествования три главных героя - 45-летний подполковник Сошников, прототипом которого стал Пешков, 25-летний капитан Муравьев (прототип - штурман Константин Мурахтин) и 35-летний майор Захаров (собирательный образ офицера Сил специальных операций). Роль Сошникова исполняет Игорь Петренко, Муравьева - Иван Батарев, Захарова - Сергей Губанов.

- Главные герои впервые пересекутся в Крыму в тренировочном лагере по выживанию для летчиков, - рассказали создатели фильма. - Молодой, дерзкий и острый на язык Муравьев в отличие от своего уравновешенного и цельного старшего товарища по авиаполку Сошникова сразу невзлюбил инструктора Захарова. Его безапелляционная манера общения раздражает молодого капитана. Спецназовец отвечает ему "взаимностью". Второй раз троица встретится уже в Сирийской Республике.

Сюжет фильма представляет собой осмысленную средствами кинематографа историю пребывания российских военных в Сирии, эпизоды войны с запрещенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ и операцию спасения штурмана, который после атаки на самолет приземлился на территории врага.

- Это история посвящена воинам, не изменившим своему долгу, чести и присяге, - заключили создатели ленты.

Напомним, с сентября 2015 года Олег Пешков участвовал в военной операции России в Сирии. Его самолет 24 ноября того же года над горами Туркмен сбил турецкий истребитель. Пилот и его штурман Мурахтин катапультировались, но по ним открыли огонь с земли. Пешков погиб. СК возбудил уголовное дело по этому факту. Указом президента России от 25 ноября 2015 года он посмертно удостоен звания Героя РФ.