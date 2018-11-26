Следственный комитет РФ выяснил, кто убил летчика Олега Пешкова

Спустя три года после совершения преступления Следственный комитет официально объявили, что знает, кто расправился с нашим военным летчиком Олегом Пешковым. Но фамилии убийц в СКР пока не называют.

У себя на сайте следственное ведомство опубликовало кадры осмотра мест крушения самолета Су-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году. На них видны обломки воздушных судов со следами от снарядов и позиции боевиков, откуда они стреляли по нашим военным.

Корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что уголовное дело, которое возбудили после убийства боевиками пилота Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушения на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина не закрыто. Работа по нему продолжается.

В конце прошлой недели Басманный суд заочно арестовал по этому делу девять граждан Сирии, которых объявили в международный розыск.

Басманный суд заочно арестовал девять граждан Сирии, их объявили в международный розыск

- Им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества, - сказала Петренко.

В СК говорят, что преступление против наших военнослужащих было совершено на территории иностранного государства, поэтому основной объем следственных действий проводился на территории Сирии.

Петренко объяснила, что во время проведенных осмотров мест происшествия в провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы.

Нашли военные следователи и помещение в одном из населенных пунктов, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова, "получены другие важные доказательства".

Напомним, Пешков был командиром экипажа Су-24. Его самолет был сбит 24 ноября 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Летчик успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Морского пехотинца Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Во время спасательной операции погиб морпех Александр Позынич, его наградили орденом Мужества.