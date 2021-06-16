В сахалинском детском саду начали проверку после пропажи воспитанниц

Департамент образования Южно-Сахалинска начал собственную проверку в детском саду № 5 "Полянка", из которого во вторник самостоятельно ушли две воспитанницы старшей группы.

Напомним, что девочки сбежали после дневной прогулки. Их искали сотрудники дошкольного учреждения, полиции и департамента образования. Детей нашли в районе автозаправки, в трех километрах от садика.

"Девочки сейчас с родителями. Их опросили в полиции", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося, выясняется, как дети смогли покинуть территорию детсада, дается оценка действиям работников.