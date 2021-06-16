Жители Забайкалья сообщили о хранении трупов в гараже больницы

В соцсетях появились видео с телами умерших, которые, возможно, хранятся в гараже больницы в Могоче. Межрайонная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства в Забайкалье.

"В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение органами здравоохранения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и иных требований, предъявляемых к деятельности морга. По выявленным нарушениям будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным надзорного ведомства, с 1 июля 2020 года в Могочинском районе закрыто здание морга, которое не соответствует санитарным и лицензионным требованиям.

В феврале 2021-го прокуратура подала в суд исковое заявление к органам здравоохранения Забайкальского края, чтобы те обеспечили деятельность морга в соответствии с требованиями законодательства. В апреле суд удовлетворил требования прокурора и обязал ответчиков организовать надлежащую работу морга в райцентре до 1 июня 2021 года.

Однако данное решение в законную силу не вступило и было обжаловано ответчиком. Оно до сих пор находится в Забайкальском краевом суде на рассмотрении.

Проверку информации из Могочи организовало следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю, сообщила пресс-служба ведомства.

Служебную проверку начал и региональный минздрав.