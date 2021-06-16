В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Следователи Забайкальского края задержали жителя села Бутунтай по подозрению в убийстве трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального СК РФ Егора Маркова.

По данным ведомства, тела трех жителей села были найдены накануне. По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого был задержан 58-летний местный житель. В ходе допроса он рассказал, что в ночь на 15 июня у него произошел конфликт с тремя односельчанами в возрасте 31, 34 и 40 лет. Во время ссоры подозреваемый нанес им колото-резаные раны, в результате чего мужчины скончались.

Задержанный сознался в содеянном. Сейчас решается вопрос о его аресте.