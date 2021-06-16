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16.06.2021 18:04
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Следователи Забайкальского края задержали жителя села Бутунтай по подозрению в убийстве трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального СК РФ Егора Маркова.

Жители Забайкалья сообщили о хранении трупов в гараже больницы

По данным ведомства, тела трех жителей села были найдены накануне. По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого был задержан 58-летний местный житель. В ходе допроса он рассказал, что в ночь на 15 июня у него произошел конфликт с тремя односельчанами в возрасте 31, 34 и 40 лет. Во время ссоры подозреваемый нанес им колото-резаные раны, в результате чего мужчины скончались.

Задержанный сознался в содеянном. Сейчас решается вопрос о его аресте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал ДФО Забайкальский край

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