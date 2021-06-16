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16.06.2021 05:45
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо 92-летней женщине

Текст: Анна Бондаренко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Во Владивостоке неизвестный водитель-хулиган распылил баллончик в лицо 92-летней женщине, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел в будний день на перекрестке Океанского проспекта и улицы Октябрьской. Два автомобиля остановились параллельно друг другу на красный сигнал светофора. В салоне автомобиля Toyota Probox находилась 92-летняя женщина и ее внук, который был за рулем.

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Любовь Анатольевна Маслеха рассказала: за несколько минут до инцидента их попытался обогнать автомобиль, что чуть не привело к столкновению. На светофоре водитель этой машины поравнялся в ними, открыл окно и начал грубо ругаться. Ее внук ответил, что тот, видимо, не знает правил дорожного движения. В ответ хулиган достал баллончик и распылил в салон автомобиля оппонента. Неизвестная жидкость попала в лицо пенсионерке, от испуга и боли женщина потеряла сознание.

Обидчик уехал, а пострадавшие вызвали скорую помощь и ГИБДД. В это время к их автомашине подъехал командир роты №1 батальона №1 в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, капитан полиции Алексей Фомин. На служебной машине он отвез пострадавшую женщину в медучреждение, а затем вернулся на маршрут патрулирования. После того, как женщина выписалась их больницы, она нашла капитана и поблагодарила его.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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