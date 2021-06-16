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16.06.2021 12:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 397 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 13 397 случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5782
  • 2 Московская область 1187
  • 3 Санкт-Петербург 927
  • 4 Республика Бурятия 212
  • 5 Нижегородская область 191
  • 6 Воронежская область 176
  • 7 Ростовская область 157
  • 8 Свердловская область 145
  • 9 Республика Крым 144
  • 10 Красноярский край 129
  • 11 Иркутская область 121
  • 12 Кировская область 117
  • 13 Саратовская область 112
  • 14 Пермский край 111
  • 15 Ленинградская область 110
  • 16 Брянская область 105
  • 17 Краснодарский край 100
  • 18 Новосибирская область 99
  • 19 Ульяновская область 96
  • 20 Смоленская область 95
  • 21 Тверская область 95
  • 22 Республика Башкортостан 95
  • 23 Волгоградская область 91
  • 24 Республика Саха (Якутия) 90
  • 25 Кемеровская область 89
  • 26 Челябинская область 89
  • 27 Ярославская область 87
  • 28 Омская область 85
  • 29 Хабаровский край 84
  • 30 Архангельская область 81
  • 31 Калининградская область 77
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 77
  • 33 Забайкальский край 75
  • 34 Пензенская область 75
  • 35 Приморский край 75
  • 36 Алтайский край 73
  • 37 Мурманская область 70
  • 38 Тульская область 70
  • 39 Оренбургская область 70
  • 40 Курская область 68
  • 41 Республика Карелия 67
  • 42 Белгородская область 66
  • 43 Тюменская область 65
  • 44 Республика Коми 63
  • 45 Ставропольский край 63
  • 46 Ивановская область 62
  • 47 Тамбовская область 62
  • 48 Самарская область 61
  • 49 Калужская область 59
  • 50 Липецкая область 58
  • 51 Рязанская область 56
  • 52 Республика Дагестан 56
  • 53 Республика Хакасия 55
  • 54 Вологодская область 55
  • 55 Владимирская область 52
  • 56 Сахалинская область 51
  • 57 Псковская область 49
  • 58 Республика Чувашия 49
  • 59 Костромская область 47
  • 60 Орловская область 47
  • 61 Севастополь 44
  • 62 Новгородская область 41
  • 63 Томская область 41
  • 64 Удмуртская Республика 40
  • 65 Амурская область 38
  • 66 Астраханская область 38
  • 67 Курганская область 31
  • 68 Республика Мордовия 30
  • 69 Республика Татарстан 29
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
  • 71 Республика Марий Эл 25
  • 72 Республика Алтай 21
  • 73 Республика Калмыкия 20
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 75 Камчатский край 12
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 77 Республика Ингушетия 11
  • 78 Чеченская Республика 11
  • 79 Республика Тыва 9
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 81 Республика Адыгея 7
  • 82 Магаданская область 6
  • 83 Еврейская автономная область 6
  • 84 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 249 990 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
  • 3. Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%
За последние сутки подтверждено 396 смертей:
  • Москва 75
  • Санкт-Петербург 63
  • Нижегородская область 19
  • Ульяновская область 13
  • Свердловская область 12
  • Ленинградская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Самарская область 10
  • Московская область 9
  • Пермский край 8
  • Иркутская область 8
  • Республика Бурятия 8
  • Тульская область 7
  • Ростовская область 7
  • Саратовская область 7
  • Республика Крым 6
  • Ставропольский край 6
  • Тверская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Пензенская область 5
  • Красноярский край 5
  • Новосибирская область 5
  • Липецкая область 4
  • Оренбургская область 4
  • Кемеровская область 4
  • Белгородская область 3
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 3
  • Орловская область 3
  • Ярославская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Чувашия 3
  • Тюменская область 3
  • Челябинская область 3
  • Алтайский край 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Ивановская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Брянская область 1
  • Курская область 1
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Вологодская область 1
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Омская область 1

За весь период по России умерло 127 576 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 256 человек:
  • Москва 3381
  • Санкт-Петербург 1437
  • Московская область 945
  • Ростовская область 203
  • Республика Крым 195
  • Воронежская область 173
  • Пермский край 143
  • Свердловская область 131
  • Саратовская область 123
  • Республика Башкортостан 121
  • Кировская область 114
  • Нижегородская область 111
  • Челябинская область 111
  • Астраханская область 97
  • Новосибирская область 97
  • Ульяновская область 94
  • Иркутская область 87
  • Красноярский край 80
  • Ленинградская область 77
  • Ставропольский край 77
  • Омская область 77
  • Калининградская область 75
  • Архангельская область 74
  • Брянская область 73
  • Республика Саха (Якутия) 70
  • Севастополь 69
  • Забайкальский край 69
  • Республика Карелия 68
  • Кемеровская область 68
  • Курская область 65
  • Ханты-Мансийский автономный округ 63
  • Тамбовская область 61
  • Ярославская область 61
  • Волгоградская область 61
  • Хабаровский край 61
  • Самарская область 59
  • Краснодарский край 58
  • Оренбургская область 58
  • Тюменская область 58
  • Тульская область 57
  • Рязанская область 52
  • Калужская область 51
  • Республика Хакасия 51
  • Вологодская область 49
  • Владимирская область 48
  • Ивановская область 47
  • Смоленская область 47
  • Белгородская область 44
  • Орловская область 44
  • Республика Дагестан 44
  • Сахалинская область 44
  • Республика Мордовия 42
  • Тверская область 41
  • Удмуртская Республика 40
  • Республика Коми 39
  • Республика Чувашия 38
  • Приморский край 37
  • Новгородская область 36
  • Республика Татарстан 34
  • Амурская область 34
  • Курганская область 27
  • Липецкая область 24
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • Республика Марий Эл 22
  • Пензенская область 20
  • Алтайский край 20
  • Псковская область 18
  • Мурманская область 17
  • Республика Калмыкия 17
  • Республика Алтай 16
  • Костромская область 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 15
  • Чеченская Республика 9
  • Республика Адыгея 8
  • Республика Ингушетия 8
  • Республика Тыва 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Томская область 6
  • Магаданская область 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 828 500.

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