За сутки в России подтверждено 13 397 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России подтверждено 13 397 случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5782

2 Московская область 1187

3 Санкт-Петербург 927

4 Республика Бурятия 212

5 Нижегородская область 191

6 Воронежская область 176

7 Ростовская область 157

8 Свердловская область 145

9 Республика Крым 144

10 Красноярский край 129

11 Иркутская область 121

12 Кировская область 117

13 Саратовская область 112

14 Пермский край 111

15 Ленинградская область 110

16 Брянская область 105

17 Краснодарский край 100

18 Новосибирская область 99

19 Ульяновская область 96

20 Смоленская область 95

21 Тверская область 95

22 Республика Башкортостан 95

23 Волгоградская область 91

24 Республика Саха (Якутия) 90

25 Кемеровская область 89

26 Челябинская область 89

27 Ярославская область 87

28 Омская область 85

29 Хабаровский край 84

30 Архангельская область 81

31 Калининградская область 77

32 Ханты-Мансийский автономный округ 77

33 Забайкальский край 75

34 Пензенская область 75

35 Приморский край 75

36 Алтайский край 73

37 Мурманская область 70

38 Тульская область 70

39 Оренбургская область 70

40 Курская область 68

41 Республика Карелия 67

42 Белгородская область 66

43 Тюменская область 65

44 Республика Коми 63

45 Ставропольский край 63

46 Ивановская область 62

47 Тамбовская область 62

48 Самарская область 61

49 Калужская область 59

50 Липецкая область 58

51 Рязанская область 56

52 Республика Дагестан 56

53 Республика Хакасия 55

54 Вологодская область 55

55 Владимирская область 52

56 Сахалинская область 51

57 Псковская область 49

58 Республика Чувашия 49

59 Костромская область 47

60 Орловская область 47

61 Севастополь 44

62 Новгородская область 41

63 Томская область 41

64 Удмуртская Республика 40

65 Амурская область 38

66 Астраханская область 38

67 Курганская область 31

68 Республика Мордовия 30

69 Республика Татарстан 29

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26

71 Республика Марий Эл 25

72 Республика Алтай 21

73 Республика Калмыкия 20

74 Кабардино-Балкарская Республика 14

75 Камчатский край 12

76 Карачаево-Черкесская Республика 11

77 Республика Ингушетия 11

78 Чеченская Республика 11

79 Республика Тыва 9

80 Республика Северная Осетия-Алания 8

81 Республика Адыгея 7

82 Магаданская область 6

83 Еврейская автономная область 6

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 249 990 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%

3. Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика 0,06% За последние сутки подтверждено 396 смертей: Москва 75

Санкт-Петербург 63

Нижегородская область 19

Ульяновская область 13

Свердловская область 12

Ленинградская область 11

Краснодарский край 11

Самарская область 10

Московская область 9

Пермский край 8

Иркутская область 8

Республика Бурятия 8

Тульская область 7

Ростовская область 7

Саратовская область 7

Республика Крым 6

Ставропольский край 6

Тверская область 5

Волгоградская область 5

Пензенская область 5

Красноярский край 5

Новосибирская область 5

Липецкая область 4

Оренбургская область 4

Кемеровская область 4

Белгородская область 3

Владимирская область 3

Воронежская область 3

Орловская область 3

Ярославская область 3

Псковская область 3

Республика Дагестан 3

Республика Башкортостан 3

Республика Чувашия 3

Тюменская область 3

Челябинская область 3

Алтайский край 3

Республика Саха (Якутия) 3

Ивановская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Еврейская автономная область 2

Брянская область 1

Курская область 1

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Вологодская область 1

Калининградская область 1

Мурманская область 1

Республика Калмыкия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Курганская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Омская область 1 За весь период по России умерло 127 576 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 256 человек: Москва 3381

Санкт-Петербург 1437

Московская область 945

Ростовская область 203

Республика Крым 195

Воронежская область 173

Пермский край 143

Свердловская область 131

Саратовская область 123

Республика Башкортостан 121

Кировская область 114

Нижегородская область 111

Челябинская область 111

Астраханская область 97

Новосибирская область 97

Ульяновская область 94

Иркутская область 87

Красноярский край 80

Ленинградская область 77

Ставропольский край 77

Омская область 77

Калининградская область 75

Архангельская область 74

Брянская область 73

Республика Саха (Якутия) 70

Севастополь 69

Забайкальский край 69

Республика Карелия 68

Кемеровская область 68

Курская область 65

Ханты-Мансийский автономный округ 63

Тамбовская область 61

Ярославская область 61

Волгоградская область 61

Хабаровский край 61

Самарская область 59

Краснодарский край 58

Оренбургская область 58

Тюменская область 58

Тульская область 57

Рязанская область 52

Калужская область 51

Республика Хакасия 51

Вологодская область 49

Владимирская область 48

Ивановская область 47

Смоленская область 47

Белгородская область 44

Орловская область 44

Республика Дагестан 44

Сахалинская область 44

Республика Мордовия 42

Тверская область 41

Удмуртская Республика 40

Республика Коми 39

Республика Чувашия 38

Приморский край 37

Новгородская область 36

Республика Татарстан 34

Амурская область 34

Курганская область 27

Липецкая область 24

Ямало-Ненецкий автономный округ 24

Республика Марий Эл 22

Пензенская область 20

Алтайский край 20

Псковская область 18

Мурманская область 17

Республика Калмыкия 17

Республика Алтай 16

Костромская область 15

Кабардино-Балкарская Республика 15

Чеченская Республика 9

Республика Адыгея 8

Республика Ингушетия 8

Республика Тыва 7

Карачаево-Черкесская Республика 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Томская область 6

Магаданская область 4

Еврейская автономная область 2

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 828 500. Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма