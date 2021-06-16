За сутки в России подтверждено 13 397 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России подтверждено 13 397 случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5782
- 2 Московская область 1187
- 3 Санкт-Петербург 927
- 4 Республика Бурятия 212
- 5 Нижегородская область 191
- 6 Воронежская область 176
- 7 Ростовская область 157
- 8 Свердловская область 145
- 9 Республика Крым 144
- 10 Красноярский край 129
- 11 Иркутская область 121
- 12 Кировская область 117
- 13 Саратовская область 112
- 14 Пермский край 111
- 15 Ленинградская область 110
- 16 Брянская область 105
- 17 Краснодарский край 100
- 18 Новосибирская область 99
- 19 Ульяновская область 96
- 20 Смоленская область 95
- 21 Тверская область 95
- 22 Республика Башкортостан 95
- 23 Волгоградская область 91
- 24 Республика Саха (Якутия) 90
- 25 Кемеровская область 89
- 26 Челябинская область 89
- 27 Ярославская область 87
- 28 Омская область 85
- 29 Хабаровский край 84
- 30 Архангельская область 81
- 31 Калининградская область 77
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 77
- 33 Забайкальский край 75
- 34 Пензенская область 75
- 35 Приморский край 75
- 36 Алтайский край 73
- 37 Мурманская область 70
- 38 Тульская область 70
- 39 Оренбургская область 70
- 40 Курская область 68
- 41 Республика Карелия 67
- 42 Белгородская область 66
- 43 Тюменская область 65
- 44 Республика Коми 63
- 45 Ставропольский край 63
- 46 Ивановская область 62
- 47 Тамбовская область 62
- 48 Самарская область 61
- 49 Калужская область 59
- 50 Липецкая область 58
- 51 Рязанская область 56
- 52 Республика Дагестан 56
- 53 Республика Хакасия 55
- 54 Вологодская область 55
- 55 Владимирская область 52
- 56 Сахалинская область 51
- 57 Псковская область 49
- 58 Республика Чувашия 49
- 59 Костромская область 47
- 60 Орловская область 47
- 61 Севастополь 44
- 62 Новгородская область 41
- 63 Томская область 41
- 64 Удмуртская Республика 40
- 65 Амурская область 38
- 66 Астраханская область 38
- 67 Курганская область 31
- 68 Республика Мордовия 30
- 69 Республика Татарстан 29
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 26
- 71 Республика Марий Эл 25
- 72 Республика Алтай 21
- 73 Республика Калмыкия 20
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 75 Камчатский край 12
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 77 Республика Ингушетия 11
- 78 Чеченская Республика 11
- 79 Республика Тыва 9
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 81 Республика Адыгея 7
- 82 Магаданская область 6
- 83 Еврейская автономная область 6
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 249 990 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
- 3. Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%
За последние сутки подтверждено 396 смертей:
- Москва 75
- Санкт-Петербург 63
- Нижегородская область 19
- Ульяновская область 13
- Свердловская область 12
- Ленинградская область 11
- Краснодарский край 11
- Самарская область 10
- Московская область 9
- Пермский край 8
- Иркутская область 8
- Республика Бурятия 8
- Тульская область 7
- Ростовская область 7
- Саратовская область 7
- Республика Крым 6
- Ставропольский край 6
- Тверская область 5
- Волгоградская область 5
- Пензенская область 5
- Красноярский край 5
- Новосибирская область 5
- Липецкая область 4
- Оренбургская область 4
- Кемеровская область 4
- Белгородская область 3
- Владимирская область 3
- Воронежская область 3
- Орловская область 3
- Ярославская область 3
- Псковская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Чувашия 3
- Тюменская область 3
- Челябинская область 3
- Алтайский край 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Ивановская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Брянская область 1
- Курская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Вологодская область 1
- Калининградская область 1
- Мурманская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Омская область 1
За весь период по России умерло 127 576 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 256 человек:
- Москва 3381
- Санкт-Петербург 1437
- Московская область 945
- Ростовская область 203
- Республика Крым 195
- Воронежская область 173
- Пермский край 143
- Свердловская область 131
- Саратовская область 123
- Республика Башкортостан 121
- Кировская область 114
- Нижегородская область 111
- Челябинская область 111
- Астраханская область 97
- Новосибирская область 97
- Ульяновская область 94
- Иркутская область 87
- Красноярский край 80
- Ленинградская область 77
- Ставропольский край 77
- Омская область 77
- Калининградская область 75
- Архангельская область 74
- Брянская область 73
- Республика Саха (Якутия) 70
- Севастополь 69
- Забайкальский край 69
- Республика Карелия 68
- Кемеровская область 68
- Курская область 65
- Ханты-Мансийский автономный округ 63
- Тамбовская область 61
- Ярославская область 61
- Волгоградская область 61
- Хабаровский край 61
- Самарская область 59
- Краснодарский край 58
- Оренбургская область 58
- Тюменская область 58
- Тульская область 57
- Рязанская область 52
- Калужская область 51
- Республика Хакасия 51
- Вологодская область 49
- Владимирская область 48
- Ивановская область 47
- Смоленская область 47
- Белгородская область 44
- Орловская область 44
- Республика Дагестан 44
- Сахалинская область 44
- Республика Мордовия 42
- Тверская область 41
- Удмуртская Республика 40
- Республика Коми 39
- Республика Чувашия 38
- Приморский край 37
- Новгородская область 36
- Республика Татарстан 34
- Амурская область 34
- Курганская область 27
- Липецкая область 24
- Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- Республика Марий Эл 22
- Пензенская область 20
- Алтайский край 20
- Псковская область 18
- Мурманская область 17
- Республика Калмыкия 17
- Республика Алтай 16
- Костромская область 15
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Чеченская Республика 9
- Республика Адыгея 8
- Республика Ингушетия 8
- Республика Тыва 7
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Томская область 6
- Магаданская область 4
- Еврейская автономная область 2
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 828 500.