Интерес нижегородской общественности к историческому периоду 1941 - 1945 годов не ослабевал никогда, а накануне памятной даты - 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны - он только возрос. Как и чем жил город Горький в то время? Ответ (хотя бы и неполный) на этот вопрос читатель найдет в предлагаемой его вниманию статье.

К середине осени 1941 года Горьковская область стала прифронтовой, поэтому 23 октября был создан Горьковский городской комитет обороны (ГГКО). Его возглавил председатель - первый секретарь обкома и горкома ВКП(б) Михаил Родионов.

На военные рельсы

Наиболее сложными проблемами для комитета стало обеспечение населения продовольствием и топливом. С сентября 1941 года снабжение было организовано по продуктовым карточкам, при этом поставка некоторых продуктов из-за пределов области оказалась затруднена. В связи с чем ГГКО принял решение организовать местное производство недостающих продуктов. Например, джема из сахарной свеклы или кофе из зерен шиповника. В Балахне возобновили, а в Сергаче начали добычу поваренной соли.

Снабжение сотрудников заводов и фабрик комитет обороны поручил созданным отделам рабочего снабжения (ОРС).

Поставки топлива в Горьковскую область с началом войны упали в 2,5 раза, поэтому для решения проблемы пришлось проложить узкоколейную железную дорогу Горький - река Керженец протяженностью 52 километра. По ней поставлялись дрова и торф, добытые непосредственно в заволжских лесах и болотах. Это помогло избежать вымерзания жилья и промышленных предприятий.

Отдельным направлением работы ГГКО стала социальная защита инвалидов войны, беспризорников и сирот. Инвалидов обучали новым гражданским специальностям - 6,5 тысячи человек приобрели навыки непосредственно в госпиталях и 5,5 тысячи - на специальных курсах и в профтехшколах.

К началу 1942 года в Горьком функционировало 192 специальных поста по борьбе с беспризорностью. За годы войны через них прошло около 10 тысяч подростков. Сирот брали под опеку, направляя их в детские дома, ремесленные училища, школы фабрично-заводского обучения. Некоторых передавали на патронат, других усыновляли.

Возвести редуты

Гитлеровцы намеревались захватить город Горький в начале третьего - завершающего этапа реализации плана "Барбаросса". Прямой захват города возложили на вторую танковую группу генерала Гудериана. Ей предстояло прорваться через Рязань к Мурому и затем, переправившись через Оку, взять Арзамас. После чего, используя Московское шоссе и автотрассу Горький-Муром, нанести удар, который должен был завершиться захватом Горького. Но немцы завязли в боях под Москвой, что дало необходимое время на возведение Горьковского рубежа обороны, работами на котором также руководил ГГКО.

За осень и зиму 1941 - 1942 годов двадцатилетние девчонки (их в основном привлекали на земляные работы) перелопатили около 12 миллионов кубометров мерзлого грунта, прокопали противотанковые рвы общей протяженностью 1134 километра, построили 1116 дотов и дзотов, 2332 огневые точки, вырыли 4788 землянок. Оборонительный рубеж опоясывали противотанковые рвы глубиной три метра и шириной четыре метра. Кроме того, на всех направлениях, опасных с точки зрения танкового удара, устанавливались бетонные надолбы и "ежи", сваренные из обрезков рельсов, устраивались завалы из больших деревьев, спиленных в ближайших лесах.

К 1 января 1942 года строительство оборонительных сооружений на территории Горьковской области было завершено. Ремонтно-строительные работы на рубеже проходили в течение всего 1942 года, прекратили их только в 1943-м после разгрома немцев под Курском.

Пушки, танки, бронеавтомобили и не только

Но основной функцией ГГКО была все-таки организация производства продукции для фронта.

В первую очередь речь шла о налаживании выпуска Т-34 на "Красном Сормове", легких танков Т-60 и Т-70, как и бронеавтомобиля БА-64, на Горьковском автозаводе, новых самолетов ЛаГ-5 на заводе N 21 (ныне - Нижегородский авиационный завод "Сокол"). Кроме того, ГГКО занимался созданием самостоятельного завода N 466 Наркомата авиационной промышленности по производству авиационных моторов.

М-105Р и М-17 на базе Горьковского автозавода, восстановлением производства мотоциклов на заводах Наркомсредмаша, включая выпуск мотоциклов М-72, моторов и коробок передач к ним.

Оборонные горьковские предприятия должны были в кратчайшие сроки освоить новую технологию производства, расширить и заменить оборудование. Их требовалось обеспечить бесперебойным снабжением комплектующими, сырьем, материалами, электроэнергией, топливом, укомплектовать рабочими и инженерно-техническими кадрами. Для решения всех этих задач ГГКО успешно взаимодействовал с отраслевыми наркоматами и Государственным комитетом обороны.

Инженер-артиллерист Грабин, создавший легендарную пушку ЗиС-3, так отзывался о деятельности ГГКО и лично Михаила Родионова:

"Городские комитеты обороны, в том числе и Горьковский, на первом и последующих этапах войны сыграли чрезвычайную роль в организации мобилизации населения страны, сбора материальных ресурсов, организации производства военной продукции. От реализации членами комитета принимаемых решений зависели судьбы регионов, а в комплексе - всей страны. Люди работали в чрезвычайных ситуациях, и благодаря многим из них фронт был обеспечен надежным тылом, выпускающим вооружение и военную технику, поставляющим мобилизационные ресурсы. При этом в городах и регионах поддерживалась активная, в том числе культурная, жизнь, продолжали работать школы и учебные заведения", - писал Василий Грабин.

Кстати, в соответствии с мобилизационными планами, разработанными в настоящее время, так же предусмотрены мероприятия по переводу экономики на военный период.

- Конечно, опыт Великой Отечественной войны изучен и востребован. В работе по совершенствованию законодательства о мобилизационном периоде на современном этапе как раз и участвуют депутаты Государственной думы - члены комитета по обороне, - говорит Сергей Васильев, руководитель общественной приемной комитета Государственной думы по обороне ФС РФ.

Борис Пудалов, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области, считает, что Горький и область внесли даже более значимый вклад в оборону, чем иные регионы: у нас была уникальная ситуация замкнутого цикла производства, от электроэнергии до продукции машиностроения, что позволило наладить в короткие сроки нужные объемы производства.

Справка "РГ"

Решения ГГКО были обязательны для исполнения всеми гражданами и организациями области. Комитет занимался как вопросами быта и функционирования городской инфраструктуры, так и координированием перестройки промышленности на военные рельсы, контролировал меры по наращиванию объемов выпуска продукции для фронта, ведал вопросами противовоздушной обороны предприятий и гражданских объектов, отвечал за поддержание дисциплины и порядка в Горьком и области.

За период своей деятельности ГГКО принял 413 постановлений. Более 57 процентов из них касались организации военного производства, связанной с переброской станков и рабочей силы, неиспользуемого оборудования, машин, механизмов, комплектующих и деталей, сырья и инструментов, строительных материалов, а также размещения предприятий и эвакуированного населения. Последнее заседание ГГКО состоялось 9 ноября 1943 года.