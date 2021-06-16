Патрушев: Более 11 тысяч нарушений по нацпроектам выявлено в Поволжье

Скоординированными действиями правоохранительных органов в ПФО в целом предотвращен ущерб бюджетам всех уровней на сумму почти 220 млн рублей, из них уже возмещено более 86 млн рублей. Об этом на выездном совещании в Самаре заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, всего за год в округе было выявлено более 11 тысяч правонарушений, связанных с реализацией национальных проектов. Возбуждено 107 уголовных дел.

Как отметил Патрушев, были установлены факты участия в "теневых" финансовых схемах более тридцати организаций, которые являются исполнителями по госконтрактам. Нацпроект "Производительность труда" может стать платным с 2025 года "По-прежнему отмечаются факты хищений бюджетных средств представителями региональных органов госвласти и местного самоуправления с использованием своего должностного положения", - добавил секретарь Совбеза. По его словам, множество нарушений связано с аффилированностью заказчиков и исполнителей контрактов, отсутствием должного контроля за качеством выполненных работ, искажением информации о результатах выполненных проектов. Кроме того, по его данным, прокуроры выявляют нарушения при проведении доследственных проверок, а также бездействие территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы при обращении заказчиков. Патрушев особо отметил, что сейчас в стране активно используется для выявления правонарушений в сфере нацпроектов государственная автоматизированная система "Управление". Так, в частности, она помогает устанавливать фирмы, оформленные на подставных лиц, а также пресекать попытки вывода бюджетных денег в теневой оборот и уклонение от уплаты налогов.