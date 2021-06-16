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16.06.2021 15:52
Рубрика: Общество

Патрушев заявил о проблемах с питьевыми источниками в ряде регионов

Текст: Иван Егоров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом году на территории Приволжского федерального округа зарегистрированы 44 случая экстремально высокого загрязнения поверхностных вод химическими веществами, большинство из которых связаны с утечками нефтепродуктов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Самаре.

Фото: Reuters
Где взять чистую питьевую воду

По его данным, совокупный объем сброса неочищенных сточных вод превысил два миллиарда кубических метров. При этом только пятая часть сточных вод соответствует нормативам очистки.

Патрушев отметил, что низкий уровень водоочистки отражается на безопасности питьевой воды. Так, в Поволжье 11% источников питьевого водоснабжения не отвечают требованиям санитарного законодательства. Данная ситуация наиболее характерна для Татарстана, Удмуртии и Нижегородской области.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза, в Удмуртии выявлено более десяти тысяч геологоразведочных скважин, которые угрожают снижению качества водоносных горизонтов. В ряде поволжских регионов значительно изношены системы водоснабжения и водоотведения, что приводит к потерям питьевой воды и росту аварийности на коммунальных сетях.

Экологическую ситуацию в округе осложняет низкий уровень утилизации отходов, который сегодня составляет не более 40%, подчеркнул Патрушев. Большинство мусорных полигонов не отвечают экологическим требованиям и уже заполнены отходами на 50-90%. На этом фоне продолжает расти количество несанкционированных свалок.

В регионах Общество Экология Экономика ЖКХ Власть Безопасность Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО ПФО Самарская область Самара ПФО Удмуртия ПФО Татарстан ПФО Нижегородская область

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