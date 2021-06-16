Пермяк Сергей Филатов организовал выставку фронтовых писем

В мае пермяки увидели выставку писем с фронта своего земляка Степана Чердымова. Он жил на улице Коммунистической, в доме, которого уже давно нет.

Простой солдатский треугольник соединял бойца с родным домом и любимыми людьми. Фото: Из личного архива Сергея Филатова

Последнее известие с фронта датировано июнем 1943-го. А вскоре жена Чердымова получила от командира отделения, где воевал Степан, письмо старшего сержанта Шестакова. Он писал: "Ваш муж и папочка погиб в боях с немецкими оккупантами".

Организовал выставку Сергей Филатов, известный в России коллекционер почтовых открыток.

В 2019 году Филатову позвонили и предложили купить коллекцию фронтовых треугольников.

- Все произошло случайно, - вспоминает Сергей Филатов. - Я согласился посмотреть предложенное и сразу понял, что это уникальные свидетельства военной поры. Купил не задумываясь. Решил сделать выставку, так как письма Чердымова достойны того, чтобы их увидели...

Простой солдатский треугольник соединял бойца с родным домом и любимыми людьми.

Письма написаны карандашом, на обычной бумаге, многие строчки невозможно прочесть. Из 52 писем Филатов смог разобрать только 16. В результате получилась цельная история, в которой видны людские характеры...

Сергей Филатов, "расшифровав" письма Чердымова, загорелся желанием найти его родственников, тех, кто получал его весточки с фронта. Безуспешно. Пришлось делать выставку из того что было. А это тоже немало...

Используя свой опыт руководителя общества любителей почтовых марок, экспонаты для выставки Филатов оформил по всем правилам искусства. Прикрепил фронтовые треугольники на листы картона, тут же разместил открытки времен войны из своей коллекции и внизу нанес строчки из писем, которые удалось ему прочесть. Сверху закрыл стеклом.

Весной 1943 года Степан Чердымов пишет письмо дочери: "Добрый день, Раичка. Шлю я свой пламенный привет и желаю быть здоровой и чтобы училась на хорошо и отлично... Как учатся Люба и Нина? Снег у нас стаял, дожили до весны, но дальше как будем жить, неизвестно..."

Последнюю весточку от отца и мужа близкие Степана Чердымова получили летом 1943 года.

"Шлю я вам свой пламенный привет и желаю быть здоровыми в вашей жизни... Я сейчас иду на боевую задачу. Как только выполним, так я напишу, если только останусь жив..."

Вскоре в семью Чердымовых пришло извещение о его гибели. В первом письме командир отделения Василий Шестаков сообщил, что он погиб, а во втором рассказал подробности: "Ваш муж и папочка погиб в боях на 21 июня в ночь... С поля боя он вынесен не был, так как нечего было выносить, подорвался на мине".

Степан Кузьмич Чердымов похоронен в поселке Пржевальское Демидовского района Смоленской области. Ему было 34 года. Старший сержант Василий Шестаков, его командир и земляк, сам ненамного пережил своего бойца. Он погиб 15 августа 1943 года на смоленской земле.

В прошлом году Сергей Филатов сообщил о своей коллекции фронтовых писем в Беларусь и Москву, где проходили выставки ко Дню Победы. Его работы приняли, и они экспонировались в Бресте и в музее на Поклонной горе в столице России.

К слову

Сергей Филатов много лет увлекается коллекционированием открыток, предпочтение отдает тем, где есть автографы известных лиц. Увлекается геральдикой, в свое время он разработал флаг Новгородской области. Сейчас Филатов возглавляет ассоциацию частных музеев Перми.