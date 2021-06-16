В Башкирии участились попытки вербовки молодежи экстремистами

76 процентов школьников в возрасте от 10 до 17 лет считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле 2021 года Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Но лишь 42 процента подростков понимают под патриотизмом конкретные действия во благо страны, чуть более трети говорят о сохранении исторической памяти. Аналитики считают: это результат некачественной воспитательной работы в школах и отсутствия у ребят объективной картины мира. Незнание истории, культуры и традиций родной страны либо искаженная информация о них приводят к тому, что молодые люди теряют связь со своими корнями и порою подпадают под влияние экстремистских групп.

- Террористы, как и преступники в целом, не берутся из ниоткуда. Закладывают бомбы, стреляют в людей и пишут экстремистские призывы в соцсетях не только фанатики из жарких стран, но и самые обычные, на первый взгляд, жители нашей страны, как правило, молодые люди, в воспитании которых были упущены существенные моменты, - считает председатель госсобрания РБ Константин Толкачев.

Шутки плохи

По словам советника совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Руслана Карамышева, сегодня на территории республики действуют запрещенные в России международные террористические организации: ИГИЛ ("Исламское государство"), "Хизб-ут-Тахрир", "Орда", "Свидетели Иеговы" и многие другие. Их основная целевая группа - молодежь. В более чем 80 процентах случаев вербовка происходит через интернет и соцсети.

- Бороться с идеологией религиозного радикализма и другим токсичным контентом в интернете достаточно сложно. Конечно, есть специальные средства мониторинга и аппаратные комплексы. Например, больше всего известна автоматизированная система круглосуточного мониторинга и сбора данных "Демон Лапласа", которая анализирует информацию из соцсетей. Но мы считаем: для большей эффективности фильтры должны быть не только в интернете, но и в сознании людей, которых нужно научить отличать негативный контент от позитивного, - говорит Руслан Карамышев.

По его мнению, помочь в создании таких "фильтров" могут педагоги, имамы, священнослужители, правоохранительные органы и наиболее сознательная и активная молодежь.

- Надо понимать: не бывает простого решения сложных вопросов. Если кто-то предлагает такое, скорее всего, пытается использовать вас как пушечное мясо. Вспомните историю: Гитлер и Геббельс убеждали, что во всех бедах государства виноваты евреи... Тот же прием используют современные экстремисты, - подчеркнул Руслан Карамышев.

Незнание не оправдание

Эксперты отмечают: один из главный методов вербовки - идеологическая обработка через демонстрацию специально смонтированных видеороликов и материалов. При этом экстремистские террористические организации умело используют принципы нейролингвистического программирования, создавая иную, параллельную, реальность.

Слишком поздно понял серьезность положения отец студента, попавшего под влияние террористов. Мужчина отказался помогать представителям правоохранительных органов, у которых еще на тот момент не было доказательств против юноши. В итоге молодой человек взял у отца крупную сумму денег, якобы чтобы оплатить учебу, и уехал в Турцию, откуда перебрался в Сирию. Вскоре в соцсетях была опубликована фотография погибшего шахида - того самого студента. Тогда отец пришел искать помощи у правоохранителей, но уже ничего нельзя было сделать.

Также нет пути назад, когда, подчинившись воле вербовщиков, человек оказывается в зоне военных действий, отмечает заместитель начальника центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Эдгар Погосян. По данным МВД по РБ, в Сирию и Ирак уехали более ста жителей региона с женами и детьми. За последние два года удалось вернуть двух женщин и 41 ребенка.

Когда представитель регионального МВД рассказывал эти факты студентам на конференции "Молодежь против экстремизма" из зала прозвучал вопрос, который удивил выступающего: "Зачем возвращать женщин и детей из Сирии? Они ведь могут быть носителями идеологии экстремизма!".

- Разве дети виноваты? Прежде всего, это граждане России. Они там все погибнут. Вы просто не понимаете, что происходит в Сирии и Ираке. Мужчины, которые выезжают на территорию Ирака с семьями, часто погибают на войне. После этого женщине предлагают выйти замуж за другого террориста, а в случае отказа сажают в тюрьму, где судят по иракским законам. Что будет с детьми, неизвестно, - подчеркнул Эдгар Погосян.

Он отметил, что после возвращения в Россию этих женщин и детей держат под контролем.

Но самый наивный вопрос, заданный студентами, звучал так: почему правоохранительные органы не могут выйти на запрещенные в России организации и полностью ликвидировать их? Вопрос очередной раз показал: молодежь не осознает масштабы проблемы и не ведает, что происходит в мире.

Осторожнее с текстами

Эта неосведомленность и наивность - причины, из-за которых молодые люди стали объектом охоты для вербовщиков, считают эксперты. По данным прокуратуры РБ, средний возраст привлекаемых к уголовной ответственности участников терорганизаций и бандформирований - до 30 лет.

- Сегодня участились попытки вербовки в радикальные структуры, группы неонацистского толка и квазирелигиозные секты студентов вузов и колледжей. Чаще всего это происходит в соцсетях, на мастер-классах, тренингах, клубах по интересам, а также в спортивных секциях и общественных и благотворительных мероприятиях, - отметила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму прокуратуры РБ Татьяна Овчинникова.

Она советует молодежи внимательно относиться к любым публикациям в глобальной сети - и к своим, и к чужим. Это поможет самому не оказаться на скамье подсудимых, и, возможно, уберечь кого-то от беды.

- Важно при пользовании интернетом и тщательно перепроверять всю информацию. На сайте минюста РФ размещен список запрещенных к публикации текстов. Их нельзя распространять и сохранять на своей странице в соцсетях, за это предусмотрена административная ответственность, - предупредила Татьяна Овчинникова. - Не нужно бояться сообщить о подозрительных публикациях однокурсника или друга, ведь, вероятно, это шанс его спасти: если он уедет в Сирию, то вряд ли вернется живым. 14-15-летние дети там уже участвуют в боевых действиях. И как правило погибают.

Компетентно

Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы РФ:

- На днях вступил в силу закон о просветительской деятельности, который ввел запрет на использование ее для разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Теперь нельзя будет под видом "просветительской деятельности" сообщать школьникам и студентам недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. По сути новый закон призван оградить российских граждан, а самое главное, подрастающее поколение, от антироссийской пропаганды.

Важно, чтобы школьники получали только правдивую информацию о достижениях отечественной науки и культуры, историческом наследии, ведь эта информация ложится в основу их культурного развития и формирования активной гражданской позиции.

Справка "РГ"

В Башкирии 2 068 религиозных объединений, из которых 1 447 - мусульманские. В регионе проживают представители более 100 национальностей и существует 20 видов вероисповеданий.

Кстати

В этом году по гранту главы РБ Духовное управление мусульман РБ готовит цикл видеолекций и публичных открытых курсов по основам ислама. "Мы уверены, что осведомленность, знания - это основа профилактических мер. Знания как препоны экстремизму и девиантному поведению позволяют идти дальше - взращивать в молодежной среде атмосферу неравнодушия", - отметил муфтий Башкортостана Айнур хазрат Биргалин.