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16.06.2021 07:50
Рубрика: Общество

Не теряйте корни

В Башкирии участились попытки вербовки молодежи экстремистами
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 131(8482)
76 процентов школьников в возрасте от 10 до 17 лет считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле 2021 года Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Но лишь 42 процента подростков понимают под патриотизмом конкретные действия во благо страны, чуть более трети говорят о сохранении исторической памяти. Аналитики считают: это результат некачественной воспитательной работы в школах и отсутствия у ребят объективной картины мира. Незнание истории, культуры и традиций родной страны либо искаженная информация о них приводят к тому, что молодые люди теряют связь со своими корнями и порою подпадают под влияние экстремистских групп.

- Террористы, как и преступники в целом, не берутся из ниоткуда. Закладывают бомбы, стреляют в людей и пишут экстремистские призывы в соцсетях не только фанатики из жарких стран, но и самые обычные, на первый взгляд, жители нашей страны, как правило, молодые люди, в воспитании которых были упущены существенные моменты, - считает председатель госсобрания РБ Константин Толкачев.

Шутки плохи

По словам советника совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Руслана Карамышева, сегодня на территории республики действуют запрещенные в России международные террористические организации: ИГИЛ ("Исламское государство"), "Хизб-ут-Тахрир", "Орда", "Свидетели Иеговы" и многие другие. Их основная целевая группа - молодежь. В более чем 80 процентах случаев вербовка происходит через интернет и соцсети.

Фото: Информцентр НАК
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- Бороться с идеологией религиозного радикализма и другим токсичным контентом в интернете достаточно сложно. Конечно, есть специальные средства мониторинга и аппаратные комплексы. Например, больше всего известна автоматизированная система круглосуточного мониторинга и сбора данных "Демон Лапласа", которая анализирует информацию из соцсетей. Но мы считаем: для большей эффективности фильтры должны быть не только в интернете, но и в сознании людей, которых нужно научить отличать негативный контент от позитивного, - говорит Руслан Карамышев.

По его мнению, помочь в создании таких "фильтров" могут педагоги, имамы, священнослужители, правоохранительные органы и наиболее сознательная и активная молодежь.

- Надо понимать: не бывает простого решения сложных вопросов. Если кто-то предлагает такое, скорее всего, пытается использовать вас как пушечное мясо. Вспомните историю: Гитлер и Геббельс убеждали, что во всех бедах государства виноваты евреи... Тот же прием используют современные экстремисты, - подчеркнул Руслан Карамышев.

Незнание не оправдание

Эксперты отмечают: один из главный методов вербовки - идеологическая обработка через демонстрацию специально смонтированных видеороликов и материалов. При этом экстремистские террористические организации умело используют принципы нейролингвистического программирования, создавая иную, параллельную, реальность.

Фото: youtube.com/Юрий Хованский
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Слишком поздно понял серьезность положения отец студента, попавшего под влияние террористов. Мужчина отказался помогать представителям правоохранительных органов, у которых еще на тот момент не было доказательств против юноши. В итоге молодой человек взял у отца крупную сумму денег, якобы чтобы оплатить учебу, и уехал в Турцию, откуда перебрался в Сирию. Вскоре в соцсетях была опубликована фотография погибшего шахида - того самого студента. Тогда отец пришел искать помощи у правоохранителей, но уже ничего нельзя было сделать.

Также нет пути назад, когда, подчинившись воле вербовщиков, человек оказывается в зоне военных действий, отмечает заместитель начальника центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Эдгар Погосян. По данным МВД по РБ, в Сирию и Ирак уехали более ста жителей региона с женами и детьми. За последние два года удалось вернуть двух женщин и 41 ребенка.

Когда представитель регионального МВД рассказывал эти факты студентам на конференции "Молодежь против экстремизма" из зала прозвучал вопрос, который удивил выступающего: "Зачем возвращать женщин и детей из Сирии? Они ведь могут быть носителями идеологии экстремизма!".

- Разве дети виноваты? Прежде всего, это граждане России. Они там все погибнут. Вы просто не понимаете, что происходит в Сирии и Ираке. Мужчины, которые выезжают на территорию Ирака с семьями, часто погибают на войне. После этого женщине предлагают выйти замуж за другого террориста, а в случае отказа сажают в тюрьму, где судят по иракским законам. Что будет с детьми, неизвестно, - подчеркнул Эдгар Погосян.

Он отметил, что после возвращения в Россию этих женщин и детей держат под контролем.

Но самый наивный вопрос, заданный студентами, звучал так: почему правоохранительные органы не могут выйти на запрещенные в России организации и полностью ликвидировать их? Вопрос очередной раз показал: молодежь не осознает масштабы проблемы и не ведает, что происходит в мире.

Осторожнее с текстами

Эта неосведомленность и наивность - причины, из-за которых молодые люди стали объектом охоты для вербовщиков, считают эксперты. По данным прокуратуры РБ, средний возраст привлекаемых к уголовной ответственности участников терорганизаций и бандформирований - до 30 лет.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Саратовской области
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- Сегодня участились попытки вербовки в радикальные структуры, группы неонацистского толка и квазирелигиозные секты студентов вузов и колледжей. Чаще всего это происходит в соцсетях, на мастер-классах, тренингах, клубах по интересам, а также в спортивных секциях и общественных и благотворительных мероприятиях, - отметила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму прокуратуры РБ Татьяна Овчинникова.

Она советует молодежи внимательно относиться к любым публикациям в глобальной сети - и к своим, и к чужим. Это поможет самому не оказаться на скамье подсудимых, и, возможно, уберечь кого-то от беды.

- Важно при пользовании интернетом и тщательно перепроверять всю информацию. На сайте минюста РФ размещен список запрещенных к публикации текстов. Их нельзя распространять и сохранять на своей странице в соцсетях, за это предусмотрена административная ответственность, - предупредила Татьяна Овчинникова. - Не нужно бояться сообщить о подозрительных публикациях однокурсника или друга, ведь, вероятно, это шанс его спасти: если он уедет в Сирию, то вряд ли вернется живым. 14-15-летние дети там уже участвуют в боевых действиях. И как правило погибают.

Компетентно

Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы РФ:

- На днях вступил в силу закон о просветительской деятельности, который ввел запрет на использование ее для разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Теперь нельзя будет под видом "просветительской деятельности" сообщать школьникам и студентам недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. По сути новый закон призван оградить российских граждан, а самое главное, подрастающее поколение, от антироссийской пропаганды.

Важно, чтобы школьники получали только правдивую информацию о достижениях отечественной науки и культуры, историческом наследии, ведь эта информация ложится в основу их культурного развития и формирования активной гражданской позиции.

Справка "РГ"

В Башкирии 2 068 религиозных объединений, из которых 1 447 - мусульманские. В регионе проживают представители более 100 национальностей и существует 20 видов вероисповеданий.

Кстати

В этом году по гранту главы РБ Духовное управление мусульман РБ готовит цикл видеолекций и публичных открытых курсов по основам ислама. "Мы уверены, что осведомленность, знания - это основа профилактических мер. Знания как препоны экстремизму и девиантному поведению позволяют идти дальше - взращивать в молодежной среде атмосферу неравнодушия", - отметил муфтий Башкортостана Айнур хазрат Биргалин.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия Терроризм Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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