В Кирове девочка получила серьезные ожоги из-за прорыва теплосети

Кировское СУ СКР возбудило уголовное дело после прорыва теплосети из-за которого серьезно пострадала десятилетняя девочка.

Как сообщала мэрия города, авария произошла днем 14 июня на улице Северо-Садовой. "В непосредственной близости от места аварии находилась 10-летняя девочка, которая получила ожоги и была доставлена в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ввиду промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты по причине прорыва теплосети, 10-летняя девочка, гулявшая без родителей, провалилась в горячую воду. В результате этого ребенок получил ожоги 40 процентов поверхности тела. Пострадавшую из горячей воды достал случайный прохожий. Ребенок госпитализирован в больницу, где проходит необходимое лечение.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.