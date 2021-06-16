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16.06.2021 17:25
Рубрика: Власть

В Нижегородской области возвращают ограничения по коронавирусу

Текст: Андрей Чугунов

С 21 июня 2021 года усиливается контроль за исполнением Указа губернатора Глеба Никитина "О введении режима повышенной готовности". Текст Указа с нововведениями размещен на официальном сайте областной администрации.

В Воронежской области отменены массовые мероприятия из-за COVID-19

Дополнения, введенные в текст Указа, направлены на соблюдение мер эпидемиологической безопасности. В частности, руководителям хозяйствующих субъектов на территории области рекомендовано перевести "на дистанционный режим работы всех сотрудников, чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов,… но не менее 30 процентов всех работников". Это требование не распространяется на организации ряда отраслей, например, ОПК, авиастроения, работающие по гособоронзаказу и выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации. Также это требование не касается медицинских, аптечных и торговых организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости

В организациях со среднесписочной численностью работников свыше 300 человек обеспечить распределение времени начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед, как минимум на три равномерные группы работников с временным интервалом не менее 45 минут.

Работодателям предписано размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") списки работников, переведенных на дистанционный режим работы, по форме, содержащейся на портале, обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих сведений

В магазинах, общественном транспорте и такси обязательно ношение масок. В противном случае организации будут привлекаться к административной ответственности по статье 20.61 КоАП.

Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
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Организациям общественного питания запрещено проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов, анимационных, развлекательных, а также иных аналогичных мероприятий.

Допуск на массовые мероприятия будет осуществляться при предъявлении оригинала (qr-кода с ЕПГУ) одного из документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19; отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней) и другие.

Министерство культуры Нижегородской области должно не позднее 21 июня 2021 года разработать и утвердить порядок оформления, продления действия "универсального документа посетителя мероприятий". Он будет выдаваться жителям и гостям Нижегородской области, имеющим вышеуказанные документы.

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