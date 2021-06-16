"Печенье с калиной, квас с цикорием!", "Чай - из самовара!", "Каша солдатская - сытная!", "Манты свежие, сочные!" - зазывали зевак продавцы на ярмарке вкусов, которая прошла в ста километрах от Самары в селе Екатериновка.

12 июня здесь состоялся первый в стране сельский фестиваль креативных индустрий и открылся уникальный креативный кластер. Самарская область вошла в десятку финалистов федеральной программы Rurban Creative Lab, которая предполагает создание таких территорий в промзонах и заброшенных зданиях.

- В Екатериновке мы открыли "Дом священника" - в сохранившемся деревянном срубе, в котором раньше действительно жил местный священник, - рассказывает Ирина Аракчеева, пиар-менеджер Самарского регионального продюсерского центра креативной индустрии. - Здесь будет Центр волжского купечества и ремесла: мастера здесь будут обучать гончарному делу, ткачеству, плетению из бисера, прядению. В самом доме сохранилось немало старинной деревенской утвари, инструментов, предметов, например: прялка, старая печка, плетеная колыбель, детская кроватка, сделанная без единого гвоздя из ивовых палочек, лоскутное одеяло, детские игрушки, веретена. В "Дом священника" мы будем приглашать туристов на экскурсию "В гости к попадье". В Екатериновке по одному из народных преданий делали муку и пекли из нее печенье для английской королевы. Гости попадьи тоже смогут попробовать королевский десерт. В этом селе мы бы хотели объединить темы туризма, гастроиндустрии и ремесла.

С "королевским" печеньем история вышла занятная. Как рассказывают местные, печенье-то было приворотное. Заезжему купцу Николаю Малюшкину, который горевал после смерти молодой жены и не находил себе места, угощенье очень понравилось, поэтому он поинтересовался: с чем, мол, печенье-то, а народ наперебой заголосил, что с калиной. "Душу от себя в него хозяйка положила", - объяснили купцу. Сделала печенье девушка по имени Калина - как гласит преданье: краснощекая пышная девица с белой косой. Так и остался Малюшкин в Екатериновке, женился на понравившейся Калинушке и построил мельницу, с которой муку и печенье поставляли ко дворцу Екатерины Второй и английской королевы. Рецепт того угощенья сохранился до нашего времени, но местные его держат в секрете. Известен только один важный ингредиент: в печенье кладут калину. Сушеные ягодки насыпают сверху - они придают выпечке необычный вкус.

Сохранилось и преданье, что печенье "волшебное": считается, что отведавший его парень скоро женится, а девушка - выйдет замуж. Кстати, открывали "Дом священника" с песнями и плясками - от екатерининского народного хора "Дубравушка". Хор поет песни, которые исконно звучали на этой земле.

В Екатериновке по одному из народных преданий делали муку и пекли из нее печенье для Екатерины Второй, а еще и для английской королевы

Узнают мелодии и тексты от старейших местных жителей, записывают, чтобы передать следующему поколению. В хоре есть молодые участники - им и предстоит сохранить традиции, рассказать о них своим потомкам.

Также на открытии новой туристической локации прошло дефиле народных русских женских костюмов 18, 19 и 20 веков.

Гостям фестиваля продемонстрировали костюмы разных губерний, которые сделали местные умелицы центра "Русское возрождение".

Костюмы уникальные - материал для них умелицы сами ткали на станке, вязали кружево и вышивали узоры.