В Ульяновске поезд насмерть сбил девушку

Пригородный поезд "Ульяновск-Глотовка", следуя по железнодорожному мосту, не предназначенному для пеших прогулок, сбил находившуюся на нем девушку, сообщили "РГ" в Ульяновском ЛО МВД России на транспорте. Девушка не выжила. Ей было 29 лет. Трагедия случилась вечером во вторник, 15 июня.

Горожане нередко используют железнодорожный мост через реку Свияга в Ульяновске как пешеходный, несмотря на запреты и регулярные рейды полиции. Пригородный поезд следовал по маршруту "Ульяновск - Глотовка". Точное место ЧП - железнодорожный мост над рекой Свияга на перегоне Ульяновск-Центральный - станция Студенческая.

"Мост является местом массового несанкционированного прохода через железнодорожные пути. Сотрудниками полиции на данном участке на постоянной основе проводятся различные рейдовые мероприятия по выявлению лиц, нарушающих запрет на хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте. Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 11.1 КОАП РФ", - пояснили "РГ" в ЛО МВД России на транспорте.