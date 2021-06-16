Директору взорвавшейся заправки добавили обвинений

В среду Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия взял под стражу директора газовой автозаправочной станции, на которой 14 июня произошли крупный пожар и несколько взрывов. В СИЗО 57-летний Роман Гармидер пробудет до 14 августа.

Как уточнили в суде, Гармидеру предъявлено обвинение уже по двум статьям Уголовного кодекса. 14 июня, в первые часы после пожара, было возбуждено дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (по части 2 статьи 238 УК РФ, максимум наказания - шесть лет лишения свободы). А в ходатайстве следствия, которое было подано в суд для избрания Роману Гармидеру меры пресечения, фигурирует еще и часть 1 статьи 217 - о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью людей (максимум - три года лишения свободы).

Напомним, из-за ЧП на АГЗС пострадали 35 человек, в том числе двое детей, шестеро остаются в реанимации. Расследование накануне по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

Между тем, как сообщил "РГ" адвокат обвиняемого Павел Лузан, предприниматель до сих пор не в курсе, в чем конкретно его обвиняют - то есть суть нарушений пока следствием не сформулирована. Что привело к воспламенению газовой смеси - это вопросы к техническим экспертам. Однако экспертиза пока не назначена - следователи еще думают над соответствующим постановлением. Предварительную причину техногенной катастрофы назвали в МЧС - по данным ведомства, пожар произошел из-за того, что газовоз, который привез топливо на заправку, при сливе этого топлива не был заземлен. Но почему не был, из-за отсутствия оборудования на станции, или из-за неисправности автомобиля, или из-за неверных действий его водителя, не уточняется. Водитель газовоза - один из пострадавших, он проходит лечение в стационаре.

При этом важны не только частные вопросы, имеющие непосредственное отношение к причине конкретного ЧП, но и общие - безопасны ли автозаправки в принципе, можно ли их размещать рядом с жилыми домами? Ответы ищут несколько комиссий, проверки заправок начались не только в Новосибирске, но и в других городах страны.

По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что газовоз, который привез топливо, не был заземлен. Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

В публичное пространство уже просачиваются сведения о якобы имевших место серьезных нарушениях на взорвавшейся станции. В частности, как написал в своем телеграм-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, новосибирская заправка занизила класс собственной опасности - по документам на АГЗС была лишь одна емкость объемом 4,9 тонны, а на самом деле эксплуатировались четыре. Из-за занижения класса опасности автозаправку не проверяли в плановом порядке, и этот класс опасности не требовал лицензии. Эти сведения Роман Гармидер опровергает - по его информации, правоохранительные органы после ЧП не предъявляли ему таких претензий.

А в это время

Названы первые результаты расследования причин, из-за которых произошел взрыв на АГЗС в Новосибирске. По мнению, замначальника регионального главка МЧС Евгения Лебедева, возгорание возникло в момент перекачки газа из газовоза в цистерну станции. Оборудование газовоза не было заземлено. Проскочила искра, и газ воспламенился. Возник пожар на площади в 1200 квадратных метров из-за того, что рядом оказались объекты с горючими материалами.

К версии нарушения техники безопасности склоняется и следствие. И, тем не менее, говорить о том, что все ясно и конфликт, что называется, исчерпан, еще очень рано. Разбор полетов обещает быть долгим. Все дело в том, что правила пожарной безопасности для автомобильных газозаправочных станций четко не прописаны. И это пробел в законодательстве, который еще предстоит устранить. Такое мнение высказал бывший первый замначальника Северо-Западного регионального центра МЧС России Виктор Кривошонок. "Причины взрыва на АГЗС должны быть установлены в ходе расследования уголовного дела путем назначения соответствующих экспертиз. Кстати, в правилах противопожарного режима требования к АГСЗ, в отличие от топливных АЗС, отсутствуют. Думаю, что по результатам расследования причин взрыва такие требования должны быть разработаны, чтобы впредь подобных ситуаций не возникало", - сообщил Виктор Кривошонок корреспонденту "РГ".Кстати, не исключая версию незаземленного газовоза, генерал МЧС поделился своей точкой зрения по аварии в Новосибирске.

"По моему мнению, причин может быть несколько. Это и несоблюдение требований Свода правил 156.13130-2014 при проектировании и строительстве АГЗС, контроль за исполнением которых в ходе строительства находится вне компетенции МЧС, это и нарушение требований правил при эксплуатации АГЗС (соблюдение сроков эксплуатации цистерны, сроков профилактики ремонта аппаратуры, исправность предохранительных клапанов, наличие избыточного остаточного давления). А может быть и просто элементарная халатность при осуществлении операции при перекачке газа. Но здесь надо смотреть, проходил ли работник соответствующее обучение", - сказал генерал.

Однако тут нельзя говорить о системных просчетах. Авария в Новосибирске, по мнению экспертов, все же единичный частный случай.

Подготовил Тимофей Борисов