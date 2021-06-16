Какую ответственность несут потребители за электросетевые объекты

В зоне ответственности этих потребителей находятся электроустановки, от которых осуществляется непосредственное электроснабжение различных объектов - будь то МКД или дачный домик. Как правило, это вводно-распределительные устройства, отдельные участки линий электропередачи (воздушных и кабельных) и даже трансформаторные подстанции.

Как и любой электросетевой объект, эти электроустановки требуют постоянного контроля и надлежащего обслуживания, чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций и обеспечить электробезопасность самих потребителей.

Специалисты акционерного общества "Региональные электрические сети", являющегося крупнейшей электросетевой компанией в регионе, в ходе плановых надзорных действий за объектами, находящимися в собственности компании, также проверяют состояние электроустановок потребителей на границе ответственности.

Выездные проверки осуществляются силами управления производственно-технического контроля и надзора АО "РЭС", специалисты которого проводят визуальный осмотр и тепловизионное обследование с применением инфракрасной камеры с последующей фиксацией выявленных нарушений.

В зоне ответственности потребителей выявляется масса грубейших нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни обслуживающего персонала, угрозу возникновения пожара, в том числе жизни и здоровью окружающих. В целом, техническое состояние энергооборудования вызывает тревогу специалистов АО "РЭС".

Собственники электросетей зачастую пренебрегают требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ) и другой нормативно-технической документации при осуществлении электромонтажных работ. Принадлежащие им участки сетей должным образом не обслуживаются и находятся в ненадлежащем состоянии, техническое состояние электроустановок зачастую представляет непосредственную угрозу возникновения пожара.

В целях предупреждения возможной угрозы и недопущения происшествий из-за выявленных нарушений АО "РЭС" осуществляет тесное взаимодействие с различными надзорными органами.

Только с начала 2021 года энергетики направили около десятка обращений по электроустановкам потребителей, на которых были зафиксированы критичные нарушения. Среди адресатов - ГУ МЧС России по Новосибирской области, Прокуратура Новосибирской области, СУ Ростехнадзора, Государственная жилищная инспекция Новосибирской области и другие инстанции.

По результатам дополнительных проверок, проведенных ведомствами, по объекту одного из ЖСК вынесено предостережение, а еще одно ТСЖ уже привлекли к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ.

Специалисты АО "РЭС" продолжат системную работу по контролю и надзору за техническим состоянием электроустановок на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с потребителями. Ведь постоянные и периодические проверки позволят не только предупредить возникновение аварийных ситуаций и пожаров в электроустановках, но и обеспечить электробезопасность потребителей, не допустив несчастных случаев.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"