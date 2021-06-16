Кемеровская средняя общеобразовательная школа N85 стала одним из победителей всероссийского конкурса уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Вектор детства" в номинации "Поддержка одаренных и талантливых детей". Проект создания ресурсного центра для всестороннего развития несовершеннолетних, социальной, культурной и спортивной поддержки семей вошел в топ-10 лучших региональных практик.

Школа, расположенная в жилом районе Лесная Поляна, работает по принципу адаптивной школы полного дня. После уроков дети не торопятся домой, а бесплатно занимаются в кружках и секциях по 24 (!) программам дополнительного образования. Можно попробовать себя в хоровом пении, танцах, в разных видах спорта и творчества, а потом выбрать то, что тебе ближе.

По словам директора школы Майи Криворучко, эта система создавалась почти пять лет. Сегодня она служит ориентиром для других. Как и опыт кемеровского детского сада N91, который первым в области открыл собственную студию мультипликации. Педагог-логопед Елена Трушина уточнила, что сюжеты для пластилиновых мультиков дети придумывают под руководством взрослых, а потом начинают развивать их, генерируя идеи самостоятельно. Это очень помогает всестороннему развитию малышей, стимулирует их воображение.

С оригинальными проектами педагоги, родители и дети могли познакомиться на состоявшемся в Кемерове первом всероссийском форуме "Вектор детства". Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, наградив победителей (в их числе также представители Ярославской, Ивановской и Липецкой областей, Москвы, Республики Башкортостан), обозначила основные приоритеты в сфере защиты детей. В частности, напомнила об информационной безопасности. Количество обращений в аппарат уполномоченного по этому поводу за год увеличилось почти на восемьдесят процентов.

- Роскомнадзор заблокировал более шестидесяти тысяч интернет-страниц деструктивной, разрушающей сознание детей информации. И сегодня наша задача - предоставить им альтернативу, - подчеркнула Кузнецова. - Но поскольку у нас в государстве нет уполномоченного органа, который бы занимался организацией детского контента, считаем важным определить такой орган исполнительной власти. Он должен отвечать за то, какие фильмы, передачи и иные информационные ресурсы будут предоставляться детям, оценивать эффективность контента, его влияние на детей и востребованность, своевременность и профессионализм.

Безопасность каждого ребенка Анна Кузнецова назвала основой защиты детских прав. К слову, в десятку наиболее безопасных субъектов федерации по результатам мониторинга, проведенного в 2020 году, входят занимающая с большим отрывом первую позицию Мурманская область, Санкт-Петербург, Москва, Омская, Курская, Волгоградская, Свердловская и Магаданская области, республики Татарстан и Мордовия. При этом самые высокие риски - гибель детей от рук преступников, ДТП и суициды. И задача обеспечения безопасности стоит перед каждым, включая сотрудников органов профилактики.

- Семьи гораздо более открыты для общения с нами, чем с представителями органов опеки. К ним зачастую относятся настороженно. А от нашей команды не ждут подвоха, в нас видят соседей или друзей, - отметила исполнительный директор некоммерческой общественной организации "Многодетный Волгоград" Анна Апакова.

Прямая речь

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

- Мы разработали и предложили министерству цифрового развития РФ онлайн-проект "Социальный навигатор". Положительная оценка получена, надеемся на скорейшую реализацию. Это даст возможность быстро давать ответы на социальные запросы семьи, начиная от устройства в ребенка в детсад и заканчивая разрешением кризисной ситуации. В любом случае ресурс для оказания помощи и поддержки у государства сегодня есть. Но он должен быть близко, рядом. Не за дверями чиновничьих кабинетов, а на расстоянии вытянутой руки. И даже ближе.