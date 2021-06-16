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16.06.2021 15:57
Рубрика: Экономика

Лайнер МС-21 планируют выпускать в четырех модификациях

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: Минпромторг Фото: Минпромторг
Фото: Минпромторг

Иркутский авиазавод - филиал ПАО Корпорация "Иркут" до конца 2021 года пополнит линию сборки самолета МС-21 еще несколькими станциями.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
В проекте МС-21 предстоит заменить 53 агрегата в рамках импортозамещения

"Всего она будет включать около 80 станций, - пояснил генеральный директор Александр Вепрев. - Первоочередная задача - максимально сократить время сборки лайнеров, сделать работу более ритмичной, чтобы нигде не было простоя. В том числе необходимо отладить бесперебойные поставки комплектующих от смежников Иркутского авиационного завода".

В разной стадии сборки сейчас находится пять машин: четыре в цехе окончательной сборки, где уже установлены три станции и в ближайшее время будут развернуты еще две. Фюзеляж пятой - на агрегатной сборке.

Первые шесть серийных машин планируется передать авиакомпании "Россия", "дочке" группы "Аэрофлот" в 2022 году.

При выходе производства на проектную мощность Иркутский авиазавод будет отправлять заказчиками до 36 МС-21 ежегодно. Завод готов выпускать авиалайнер в двух модификациях - МС-21-300 с американскими силовыми установками и МС-21-310 - с российскими двигателями ПД-14. Выбор - за заказчиком.

В перспективе, по словам гендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" Равиля Хакимова, рассматривается также выпуск более вместительной модификации МС-21-400 способной вмещать до 260 пассажиров и компактного МС-21-200 с укороченным фюзеляжем на 165 мест. На обе эти модификации разработана конструкторская документация. Решение об их запуске в производство будет принято в зависимости от спроса со стороны эксплуатантов. Ориентировочно это произойдет в 2024-2025 годах.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Лайнер МС-21

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