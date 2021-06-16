На Алтае четырехлетнюю девочку насмерть придавило железной дверью

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели ребенка под металлической дверью гаража. ЧП произошло накануне в Волчихинском районе.

- В одном из сел Волчихинского района во дворе частного дома на четырехлетнюю девочку упала незакрепленная железная дверь, которую еще не успели установить в дверной проем строящегося гаража, - пояснила корреспонденту "РГ" помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - Ее оперативно доставили в больницу, но, к сожалению, от полученных травм она скончалась.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи сейчас выясняют все обстоятельства этой трагедии.