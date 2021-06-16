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16.06.2021 06:55
Рубрика: Общество

На Алтае обнаружили выводок котят краснокнижного манула

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Четыре мануленка прятались среди скал, пока их мама была на охоте. Фото: WWF России Четыре мануленка прятались среди скал, пока их мама была на охоте. Фото: WWF России
Четыре мануленка прятались среди скал, пока их мама была на охоте. Фото: WWF России

В Республике Алтай жители Кош-Агачского района в горах на границе с Монголией обнаружили детенышей дикого кота манула, занесенного в Красную Книгу РФ. "Это большая удача, ведь манулы очень скрытные животные", - подчеркнули специалисты WWF России.

Фотографии и короткое видео с пушистыми манулятами, которое сделали местные жители, WWF России разместил на своей официальной странице в соцсетях. На видео хорошо видно, как четыре крошечных котенка прячутся среди скал. Специалисты говорят, что четыре для манула немного, зачастую в выводке рождается до десяти котят. В момент съемки мамы-кошки рядом не было, она видимо ушла охотиться, ведь в этом возрасте котята уже питаются не только молоком, но и мясом.

В Кош-Агачском районе расположен Сайлюгемский национальный парк, где ученым периодически удается поймать в фотоловушки взрослых особей манула и изредка вместе с детенышами. "А чтобы вот так вживую близко увидеть целый выводок котят, это большая редкость. При малейшей опасности они прячутся и затаиваются среди камней. "Манулятники" тратят много времени и усилий, чтобы увидеть его на приличном расстоянии", - отмечают специалисты национального парка.

По данным WWF России, численность этих редких котов в России сегодня точно неизвестна, поскольку последний подсчет проводили 12 лет назад.

Ученые предполагают, что за эти годы она могла существенно сократиться, поскольку манулы зачастую становятся нечаянными жертвами браконьеров. Они любят селиться в норах сурков и порой попадают в капканы, выставленные на этих грызунов. Урон популяции манулов также наносят степные пожары, бродячие и пастушьи собаки. Кроме того, они часто гибнут, съев отравленных грызунов, которых потравили, чтобы уберечь посевы.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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