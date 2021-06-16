В Алтайском крае планируют обеспечить высокоскоростным интернетом все школы, включая малокомплектные. Срок окончания работ - начало учебного года.

"Нацпроектом "Цифровая экономика" поставлена задача - обеспечить отрасли современной инфраструктурой связи, чтобы у всех был доступ к высокоскоростному интернету, - отметили в министерстве цифрового развития и связи Алтайского края. - В первую очередь нужно подключить образовательные учреждения".

В 2019-2020 годах в крае по нацпроекту уже провели интернет в 467 сельских школ. В этому году к сентябрю планируется подключить оставшиеся 340.

"Для сельских школ предусмотрена скорость пятьдесят мегабит в секунду, для городских - сто. Это позволяет реализовывать обучающие программы на высоком уровне, использовать онлайн-ресурсы, тренажеры, проводить видеолекции", - пояснили в ведомстве.

Справка "РГ"

За три года реализации нацпроекта "Цифровая экономика" (2019-2021-й) доступ к интернету должны получить 2,5 тысячи социальных учреждений Алтайского края. Это школы, ФАПы, пожарные посты, органы местного самоуправления.