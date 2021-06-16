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16.06.2021 16:04
Рубрика: Власть

На ЧМ по плаванию в ластах в Томск приедут спортсмены из 30 стран

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Томская область готовится к приему участников чемпионата мира по плаванию в ластах, международных студенческих соревнований и чемпионата мира по дайвингу. Турниры пройдут в центре водных видов спорта "Звездный" с 3 по 13 июля.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

 Подготовка к ЧМ - на личном контроле у главы региона Сергея Жвачкина. По словам губернатора, предстоящие турниры станут крупнейшими международными соревнованиями за всю историю Томской области.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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У региона есть опыт проведения столь крупных спортивных соревнований, и они, по оценке руководителей Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS), проходили на высоком организационном уровне.

 На заседании оргкомитета по подготовке к ЧМ по плаванию в ластах, которое прошло в администрации области под руководством Сергея Жвачкина, отмечено, что томский чемпионат - одно из немногих спортивных соревнований мирового уровня, которое состоится в России в 2021 году, несмотря на эпидемию и ограничения WADA.

 - Безусловно, чемпионат в Томске должен пройти с соблюдением всех требований эпидемиологов. Чтобы и спортсмены, и зрители получили по итогам турнира только положительные эмоции. Не сомневаюсь, что все у нас получится. Потому что именно Томск является родиной российского подводного плавания, - подчеркнул глава региона.

 В свою очередь, начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов отметил, что чемпионаты мира по подводному спорту проводятся с 1976 года, и за 45-летнюю историю в России они проводились лишь дважды - в 2009 году в Санкт-Петербурге и в 2013 году в Казани.

 - Томская область становится первым регионом азиатской части России, которая удостоилась высокой чести провести чемпионат мира. Участниками станут сборные команды более 30 государств, - сообщил участникам оргкомитета Максим Максимов.

 Президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина уточнила, что ожидается приезд 380 иностранных спортсменов.

 Как отметил начальник департамента информационной политики областной администрации Алексей Севостьянов, высокий уровень предстоящих соревнований подтверждает тот факт, что ЧМ по плаванию в ластах будет транслироваться на Олимпийском канале - olympics.com, том самом, который с 23 июля будет показывать Олимпийские игры в Токио.

 - То, что наш регион получил право провести международные соревнования такого уровня, безусловно, является заслугой руководства Томской области и внимательного отношения к нашему виду спорта, - подчеркнула Наталья Гречихина.

 Она вручила губернатору Сергею Жвачкину золотой знак Федерации подводного спорта Томской области "Гордость и слава" за большой вклад в развитие этого вида спорта.

 На соревнованиях в Томске пройдет отбор спортсменов для участия в XI Всемирных играх 2022 года в США. В состав сборной России входят томские подводники.

Тем временем

Жители Томской области могут придумать имя для талисмана ЧМ по плаванию в ластах. Им является сибирский осетр. Дизайнером игрушки стал томский спортсмен-подводник Иван Рожков, мягкую игрушку изготовила томская фабрика "Царина".

 - Принять участие в конкурсе может любой житель Томской области. Победитель получит абонемент на все старты чемпионата, - сказал Алексей Севостьянов.

 Заявки на конкурс принимаются до 1 июля. Для этого нужно заполнить форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFHHwHMqYgs2OXnCzP7v_LrL_XZsJFtZc27uFudz4BEXj9Q/viewform

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