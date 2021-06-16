На Омском НПЗ коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 80 процентов

Омский нефтезавод продолжает кампанию по вакцинации работников предприятия от коронавируса. Благодаря активному участию коллектива в прививочных мероприятиях уровень иммунной прослойки среди персонала, задействованного на производственной площадке, достиг 81,7 процента. Вакцинация сотрудников ОНПЗ проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер в рамках комплексной программы "Газпром нефти" "Антивирус".

Прививочная кампания организована в два этапа с применением отечественного препарата. Пройти добровольную вакцинацию может каждый сотрудник Омского НПЗ и других дочерних обществ компании.

Ключевой задачей предприятия с самого начала пандемии стало создание безопасных условий для персонала. Специалисты Центра мониторинга здоровья, созданного на базе поликлиники Омского нефтезавода, ведут ежедневный контроль самочувствия каждого работника.

На предприятии также открыта собственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования сотрудников. Это позволило не только сократить время получения результатов исследования, но и снизить нагрузку на городские медицинские организации.

Комплекс мер по противодействию распространения COVID-19 на ОНПЗ реализуется в соответствии с распоряжением губернатора Омской области о введении режима повышенной готовности, рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.

Проходные предприятия оснащены высокоточными системами контроля температуры тела. Помещения обеззараживаются бактерицидными рециркуляторами. Контактные поверхности обрабатываются антисептиками.

Сотрудники ОНПЗ соблюдают масочный режим, проходят регулярное тестирование на COVID-19 и наличие антител к вирусу.