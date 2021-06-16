На крыльце родильного дома при выписке новорожденного омича собралась необычная компания. Вместе с родственниками на снимках - улыбающиеся полицейские.

- Инспекторы выручили нас в сложной ситуации. Я вез жену из рабочего поселка Азово в Омск. У нее внезапно отошли воды, на дороге возник затор, а медлить было никак нельзя. К счастью, поблизости оказались сотрудники автоинспекции. Они сразу согласились нам помочь. Включили проблесковые маячки, и мы без помех домчались вместе с ними до родильного дома. Едва успели, - поясняет счастливый отец.

На днях с просьбой помочь к капитану полиции обратился взволнованный водитель. Оказалось, что его двухлетний сын, играя, разобрал машинку, а батарейку затолкал себе в нос. Родители повезли его в больницу, но в дороге ребенку стало плохо, он начал задыхаться. Капитан помог омичам преодолеть километровую пробку на дороге и доставить малыша в клинику. Все обошлось.

Вовремя на помощь сельскому жителю пришел и участковый из Называевска.

- Я не смогла достучаться до своего 80-летнего подопечного, разволновалась и позвонила в дежурную часть, - вспоминает местный соцработник. - Полицейский явился едва ли не сразу. Тут же вызвал коммунальщиков, чтобы помогли отпереть дверь. А сам сумел открыть окно. Попал в дом, вызвал скорую, оказал лежащему на полу старику первую помощь. Врачи диагностировали инсульт. Промедление было смерти подобно. А теперь мой подопечный пошел на поправку.

Недавно, прибыв к дому на улице Менделеева раньше пожарных расчетов, двое омских полицейских вытащили из объятой пламенем квартиры пожилую семейную пару. Омичи не пострадали, а вот молодой сержант получил ожоги верхних дыхательных путей и оказался в больнице.

Тем временем

За смелость и самоотверженность медалью "За доблесть в службе" награжден курсант Омской академии МВД России Кирилл Карюк-Шелков. Парень встал на пути преступника, пытавшегося, угрожая заточкой, отнять у омички полугодовалого ребенка. Беду удалось предотвратить. С мужчиной, уже имевшим проблемы с законом, разбирается следствие.